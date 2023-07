Slovenija v Varnostnem svetu ZN: razprtije glede predstavništva

New York, 21.07.2023, 19:23 | Posodobljeno pred 16 minutami

Po tem, ko je Slovenija prepričljivo osvojila sedež nestalne članice varnostnega sveta pri Združenih narodih, se že kažejo prve razprtije. Vlada bo v New York poslala dosedanjega državnega sekretarja Samuela Žbogarja, ki naj bi kot vodja posebne misije Slovenijo zastopal v varnostnem svetu. Čeprav ima država že stalno misijo v New Yorku in bi bilo bolj običajno, da bi te naloge opravljal njen vodja Boštjan Malovrh. Zunanja ministrica Tanja Fajon zatrjuje, da ne gre za nezaupnico veleposlaniku, ampak zgolj za kadrovsko krepitev slovenskega predstavništva.