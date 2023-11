Slovenija v vrhu EU pri porabi za bolniško odsotnost in zdravstveno oskrbo

Francija je za nadomestila za bolniško odsotnost zaposlenih in za zagotavljanje zdravstvene oskrbe namenila 10 odstotkov bruto domačega proizvoda (BDP), Nemčija 9,7 odstotka BDP, Slovenija 8,6 odstotka, Avstrija 8,5 odstotka in Belgija 7,8 odstotka BDP. Na drugi strani so najmanjše deleže BDP za to namenile Bolgarija (4,2 odstotka), Irska (4,6 odstotka), Madžarska in Litva (obe 4,7 odstotka) ter Estonija (4,8 odstotka).