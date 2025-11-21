Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Slovenija vabi digitalne nomade, tujce izven EU

Ljubljana, 21. 11. 2025 12.45 | Posodobljeno pred 47 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
D. S.
Komentarji
26

Slovenija po novem omogoča pridobitev dovoljenja za začasno prebivanje za digitalnega nomada. Digitalni nomad je tujec, ki ni državljan Evropske unije oziroma državljan države članice Evropskega gospodarskega prostora in je zaposlen, opravlja delo na podlagi sklenjene pogodbe civilnega prava pri poslovnem subjektu s sedežem zunaj Slovenije ali opravlja delo kot samozaposlena oseba v tujini, pri čemer delo opravlja na daljavo prek komunikacijske tehnologije.

Ključno za pridobitev naziva digitalni nomad je torej, da gre za tujca, ki ni vključen na trg dela v Sloveniji. To posledično pomeni, da zanj ne veljajo zahteve, povezane s trgom dela (ne potrebuje soglasja, ki ga sicer izda Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje).

"Dovoljenje za začasno prebivanje za digitalnega nomada se lahko izda za obdobje do enega leta in ga ni mogoče podaljšati. Gre namreč za kategorijo tujcev, ki je izrazito mobilna in v posamezni državi prebiva le določeno krajše časovno obdobje (na primer za čas poletne sezone). Tujec bo lahko ponovno zaprosil za dovoljenje za začasno prebivanje za digitalnega nomada po šestih mesecih od poteka veljavnosti prejšnjega dovoljenja," so sporočili z notranjega ministrstva. 

Preberi še Ko pisarno preseliš na Tajsko in ob delu raziskuješ Evropo

Kot so dodali, se bo lahko digitalni nomad odločil, da želi nadaljevati s prebivanjem v Sloveniji (na primer ker se želi zaposliti v Sloveniji) in v tem primeru kadarkoli v času veljavnosti dovoljenja za začasno prebivanje za digitalnega nomada zaprosil za izdajo nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje z drugačnim namenom prebivanja.

Slovenija vabi digitalne nomade
Slovenija vabi digitalne nomade FOTO: Shutterstock

"Višina zadostnih sredstev za preživljanje se določa na način, da mora imeti tujec zadostna sredstva za preživljanje mesečno najmanj v višini dvakratnika povprečne letne neto plače v Sloveniji, ki se izračuna na podlagi povprečne mesečne bruto plače v Sloveniji, nazadnje objavljene v Uradnem listu Republike Slovenije," so pojasnili. Tujci bodo zpolnjevanje pogoja dokazovali z vsemi viri sredstev, kot velja za vse druge kategorije tujcev.

Posebnost dovoljenja za začasno prebivanje za digitalnega nomada je ugodnejša ureditev pravice do združitve družine, saj digitalni nomadi lahko združujejo družinske člane takoj oziroma brez omejitev glede dolžine tujčevega prebivanja v Sloveniji in veljavnosti njegovega dovoljenja.

tujci digitalni nomadi slovenija naziv
Naslednji članek

V dveh naseljih bodo skušali zgraditi arhetip romske skupnosti

Naslednji članek

V treh dneh predčasnega glasovanja je glas oddalo 2,11 odstotka volivcev

SORODNI ČLANKI

Ko pisarno preseliš na Tajsko in ob delu raziskuješ Evropo

Digitalni nomadi vabljeni v Slovenijo

Digitalni nomadi v Sloveniji. Kako živijo, kakšne pogoje imajo?

Malta izdala enoletno dovolilnico za bivanje digitalnim nomadom

  • Splača se
  • deluxe_bao_buns
  • kraljeve_kozice
  • hrustljava_raca
  • deluxe pinsa
  • Splača se
  • Deluxe sladica v lončku
  • cokoladne_tortice
  • losos_v_listnatem
  • sladica_pastel_de_nata
  • Splača se
  • black angus
  • suha_salama
  • hrustljavi_prigrizki
  • Splača se
  • polnjeni tortelloni
  • polnjeni ravioli
  • sladica v kozarčku
  • mortadela
  • cheescake_desert
KOMENTARJI (26)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
FIRBCA
21. 11. 2025 13.44
no nekaj se premika delo bodo dali ups tujcem ja kaj pa nasim bo kaksen lanek kdaj z veliko odprli smo proizvodnjo castila je pa drzava.
ODGOVORI
0 0
ACC0
21. 11. 2025 13.41
+2
Kje pa boste zagotovili stanovanja za digitalne nomade ? Se pravi bodo digitalni nomadi se dodatno dvignili cene najemniskih stanovanj.
ODGOVORI
2 0
london1982
21. 11. 2025 13.36
+2
jaz razmišljam o remote delu na Kanarskih otokih, tako da v Slovenija kar naj pridejo drugi pozimi (sam se bojim da jih ne bo prav veliko)
ODGOVORI
2 0
Rainbow warrior
21. 11. 2025 13.34
+3
Slovenija vabi vse tujce, sploh pa je navdušena nad onimi iz Azije in Afrike.
ODGOVORI
3 0
2mt8
21. 11. 2025 13.34
+1
Kot bi vabil Muska, naj pride kot investitor podpret sirsko visokotehnološka podjetja
ODGOVORI
1 0
aljoteam
21. 11. 2025 13.31
+3
Super, to je pa dobra ideja, in upam, da čim več ljudi pride remotely delat v Slovenijo. Plačo, ki jo zaslužijo v svojih podjetjih, naj pa kar v Sloveniji zapravijo :).
ODGOVORI
3 0
ACC0
21. 11. 2025 13.43
+1
Realnosrmt pa je da bodo v sloveniji pustili le najemnino in komunalne odpadke. Si res to zeliš ?
ODGOVORI
1 0
M E G A
21. 11. 2025 13.30
+1
verjetno že hitijo sem ker so slišali za naš super računalik ter vse satelite ki jih imamo na nebu
ODGOVORI
2 1
galeon
21. 11. 2025 13.38
Si visoko tehnološko bralno nepismen. Še ene 100x preber kaj piše.
ODGOVORI
0 0
atx007
21. 11. 2025 13.26
+3
S čimi? Z visokimi davki?
ODGOVORI
3 0
Claus
21. 11. 2025 13.25
+4
Vse lepo in prav, vendar turistična infrastruktura je pri sosedih bolje razvita
ODGOVORI
4 0
galeon
21. 11. 2025 13.24
+3
Še ena bedarija in zapravljanje denarja brez kontrole.
ODGOVORI
6 3
Free_Palestine
21. 11. 2025 13.24
+2
Jaa, le vabite take in po tem se ne čudite če bo še več kriminala.
ODGOVORI
5 3
aljoteam
21. 11. 2025 13.33
Absolutno ja, relativno pa bo manj. Digitalni nomadi imajo manjši delež kriminalcev kot Slovenija v to sem 100% prepričan. Če pa gledaš samo absolutne številke si boš pa potrdil svoje prepričanje je, sploh če bo kakšen afričan ali musliman bil udeležen v kakšno kriminalno dejanje. Opazil sem, da se teh experti kriminala najbolj bojite.
ODGOVORI
0 0
Žiga Habjan 1
21. 11. 2025 13.22
+5
Doktorji in inženirji kateri delajo remote se že veselijo
ODGOVORI
6 1
Miha1999
21. 11. 2025 13.12
+18
😄😄sosed gre pa k sosedu ploščice položit, dobi pa kazen za delo na črno🤗🫡
ODGOVORI
18 0
Minifa
21. 11. 2025 13.11
+17
Spet vse za TUJCE RES BO TREBA ZA OROŽJE PRIJET.
ODGOVORI
19 2
Minifa
21. 11. 2025 13.13
+8
Domače pa evtanazirat..
ODGOVORI
8 0
aljoteam
21. 11. 2025 13.34
-1
Bolj ksenofobni napis bi težko napisal. Tvoja dramatičnost in agresivnost je tista, ki škoduje našemu okolju. Ne nek digitalni nomad...
ODGOVORI
0 1
but_the_ppl_are_retarded
21. 11. 2025 13.05
+14
Se pravi to so ljudje, ki ne prispevajo nič v žakelj, imajo pa vse benefite državljanov? Kje se nam to splača?
ODGOVORI
17 3
Podlesničar
21. 11. 2025 13.12
+6
🤦‍♂️
ODGOVORI
6 0
aljoteam
21. 11. 2025 13.34
To je pa ena večjih neumnosti, ki bi jih lahko napisal...
ODGOVORI
0 0
SpamEx
21. 11. 2025 13.04
+5
Analogni nomadi pa so nezaželjeni
ODGOVORI
7 2
ptuj.si
21. 11. 2025 13.20
-2
analogne pa bodo evtanizirali.
ODGOVORI
1 3
Victoria13
21. 11. 2025 13.04
+7
Dobro bodo to izkoristil tisti iz tretjih držav posebno združevanje družin....
ODGOVORI
10 3
klop12
21. 11. 2025 13.03
+6
zihr ja, raj na jug Porugalske al pa Kanarske
ODGOVORI
8 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363