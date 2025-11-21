Slovenija vabi digitalne nomade, tujce izven EU

Ključno za pridobitev naziva digitalni nomad je torej, da gre za tujca, ki ni vključen na trg dela v Sloveniji. To posledično pomeni, da zanj ne veljajo zahteve, povezane s trgom dela (ne potrebuje soglasja, ki ga sicer izda Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje).

"Dovoljenje za začasno prebivanje za digitalnega nomada se lahko izda za obdobje do enega leta in ga ni mogoče podaljšati. Gre namreč za kategorijo tujcev, ki je izrazito mobilna in v posamezni državi prebiva le določeno krajše časovno obdobje (na primer za čas poletne sezone). Tujec bo lahko ponovno zaprosil za dovoljenje za začasno prebivanje za digitalnega nomada po šestih mesecih od poteka veljavnosti prejšnjega dovoljenja," so sporočili z notranjega ministrstva.