Slovenija vabi digitalne nomade, tujce izven EU

Ključno za pridobitev naziva digitalni nomad je torej, da gre za tujca, ki ni vključen na trg dela v Sloveniji. To posledično pomeni, da zanj ne veljajo zahteve, povezane s trgom dela (ne potrebuje soglasja, ki ga sicer izda Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje).
"Dovoljenje za začasno prebivanje za digitalnega nomada se lahko izda za obdobje do enega leta in ga ni mogoče podaljšati. Gre namreč za kategorijo tujcev, ki je izrazito mobilna in v posamezni državi prebiva le določeno krajše časovno obdobje (na primer za čas poletne sezone). Tujec bo lahko ponovno zaprosil za dovoljenje za začasno prebivanje za digitalnega nomada po šestih mesecih od poteka veljavnosti prejšnjega dovoljenja," so sporočili z notranjega ministrstva.
Kot so dodali, se bo lahko digitalni nomad odločil, da želi nadaljevati s prebivanjem v Sloveniji (na primer ker se želi zaposliti v Sloveniji) in v tem primeru kadarkoli v času veljavnosti dovoljenja za začasno prebivanje za digitalnega nomada zaprosil za izdajo nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje z drugačnim namenom prebivanja.
"Višina zadostnih sredstev za preživljanje se določa na način, da mora imeti tujec zadostna sredstva za preživljanje mesečno najmanj v višini dvakratnika povprečne letne neto plače v Sloveniji, ki se izračuna na podlagi povprečne mesečne bruto plače v Sloveniji, nazadnje objavljene v Uradnem listu Republike Slovenije," so pojasnili. Tujci bodo zpolnjevanje pogoja dokazovali z vsemi viri sredstev, kot velja za vse druge kategorije tujcev.
Posebnost dovoljenja za začasno prebivanje za digitalnega nomada je ugodnejša ureditev pravice do združitve družine, saj digitalni nomadi lahko združujejo družinske člane takoj oziroma brez omejitev glede dolžine tujčevega prebivanja v Sloveniji in veljavnosti njegovega dovoljenja.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.