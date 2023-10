Slovenija vlogo za pomoč EU v Bruselj poslala teden dni pred rokom

Evropska komisija ima zdaj, kot je novinarjem po seji vlade povedal Aleksander Jevšek, šesttedenski rok, da odloči o vlogi, pri čemer minister upa, da bo svojo presojo zaključila prej in da bo Slovenija čim prej deležna sredstev za obnovo po naravni katastrofi.

Vlada je neposredno škodo in sredstva za odpravo posledic ujme pred dnevi na podlagi metodologije PDNA (Post-Disaster Needs Assessment), ki so jo razvile Svetovna banka, EU in Skupina za trajnostni razvoj pri ZN, ocenila na 9,99 milijarde evrov. Ta številka, ki je v javnosti predmet pomislekov in kritik o pretiravanju, vsebuje vse vidike škode ob naravni nesreči in stroške sanacije poškodovanih območij in vrnitev v prvotno stanje.