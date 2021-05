Slovenija vse bolj priljubljena lokacija za hollywoodske produkcije

Zadnja hollywoodska zvezdnica, ki nas je obiskala, je Naomi Wats . To zimo je na Krvavcu potekal del snemanja filma Neskončno neurje. Tam je tudi bivala.

Ob lahkotnih, romantičnih Hallmarkovih filmih ne gre brez našega otočka s cerkvijo. Ko pa so izbirali lokacijo za glavno bitko filma Zgodbe iz Narnije – princ Kaspijan, ki so ga posneli pred 14 leti, se je 800-članska ekipa odpravila na Bovško. 300 vojakov in 30 konjenikov se je spopadlo na Soči.

"Zanimivo je, da se je zanimala za aparat za peko kruha. Vsi njeni prijatelji so menda sami doma pekli kruh, ona pa še ni imela te priložnosti. Zato je bila zelo vesela, da si ga bo lahko sama spekla," razlaga Eva Frass iz Apartmajev Krvavec. Čeprav so imeli hrano zagotovljeno, je redno uporabljala kuhinjo in si sama prala perilo. Prej kot zvezdniško bi jo opisali kot preprosto: "Rekla je, da ji je žal, da ni s sabo pripeljala svojega psička in svoje družine," še dodaja.

Če pa prevrtimo nekaj desetletij nazaj, natančneje 35 let, se je v naših krajih drzno gibal takrat 32-letni Jackie Chan. "Film je kulten in poznan, ker se je tukaj zgodila Chanova najhujša poškodba v filmski karieri,"dogajanje opisuje Mateja Rosa iz Postojnske jame. Kot vedno je vse kaskaderske podvige izvedel sam – pri snemanju filma Božji oklep bi ga skala skoraj stala življenja. "Pri skoku s klifa na drevo je padel na hrbet, udaril z glavo ob skalo in visel na nitki ter se kasneje boril za življenje,"še pravi Rosa.

Leta 1986 je ista ekipa požela veliko zanimanja domačinov v Brežicah. "Eksplozije so prihajale iz Save, včasih tako velike, da so šle preko obokov mostu,"razlaga eden izmed tistih, ki so opazovali snemanje.

Hitrost in akcija sta bila ključna elementa v Vlaku smrti, filmu iz leta 1992, v katerem je zaigral bodoči Bond – Pierce Brosnan. Lokacija snemanja je bila železniška proga od Ljubljane do Kočevja.

Se spomnite nemške franšize Winnetou? Tudi tu ni šlo brez Postojne. Bilo je leta 1964 in zanimivo, kako je ekipi, ki je snemala v delu Postojnske jame, takoj padel v oko dojenček, ki ni bil nihče drug kot Marjan Batagelj, danes direktor Postojnske jame. Njegova vloga v filmu bi bila "ko otrok zajoče. Ampak njegova mama je to zavrnila in nekako zapečatila njegovo usodo, kdo ve, kje bi bil danes, če se takrat ne bi tako zgodilo," doda Rosa.