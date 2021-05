Slovenija z zavezniki od Tolmina do Murske Sobote v vaji Jadranski udar

Slovenska vojska bo med 17. in 22. majem izvedla mednarodno vojaško vajo Jadranski udar 2021. Na njej bodo preizkušali znanje okoli 650 udeležencev iz 22 zavezniških in partnerskih držav. Vaja bo potekala od alpskih terenov, urbanih okolij do pomurskih ravnic, bojišče pa bo veliko večje, saj bo v igri zračni prostor na stotine kilometrov okoli Slovenije.

Letošnja vaja je pod poveljem enega najboljših polkov Slovenske vojske – 15. polka vojaškega letalstva. Ta je pripravil eno bolj kompleksnih in vseobsegajočih letošnjih vaj, ki je del širše vaje Defender Europe. Na predstavitvi samih posameznih sklopov vaje je bilo opaziti natančno pripravo in tudi kreativno razmišljanje. Letošnja vaja bo tako potekala v več krajih, kjer bodo enote morale preveriti znanje alpskega bojevanja, varovanja prekmurskih ravnic in zračnega prostora Slovenije.

icon-expand Jadranski udar 2021 – območje delovanja. FOTO: Slovenska vojska

Usposabljanje kontrolorjev ognja bo potekalo na petih lokacijah po Sloveniji, in sicer na osrednjem vadišču Slovenske vojske pri Postojni, na katerem bodo letalniki, minometi in tanki zagotavljali ognjeno podporo, na območju občin Tolmin, Radeče, Murska Sobota ter širšem območju Kamniško-Savinjskih Alp, kjer bodo letalniki samo simulirali letalsko podporo.

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja icon-chevron-left icon-chevron-right

Eden bolj zanimivih delov vaje se bo dogajal na istem območju, kjer je 24. oktobra 1917 nadporočnik Erwin Rommels taktično gibljivim napadom uspel premagati italijanske vojake na grebenu Kolovrat-Matajur. Rommlova enota je bila del elitnega alpskega korpusa, ki je z akcijo nad Tolminom pomembno vplival na uspeh 12. soške ofenzive in s tem čudeža pri Kobaridu. Nemški zapisi iz tistega časa mu niso vlivali upanja, saj je bilo zapisano, da je "greben od Italijanov lahko branljiv in izrazito naravnan na defenzivno bojevanje. Prav tako velike višinske razlike omejujejo ofenzivno delovanje. Kopasti vrhovi so slabost v obrambi, zaradi mrtvih kotov."

icon-expand Priprave na Jadranski udar 2021 potekajo že nekaj časa. Številne zavezniške enote so že v Sloveniji in pripravljajo komunikacijske sisteme in logistične povezave. FOTO: Aljoša Kravanja

Te mrtve kote je takrat Rommel izkoristil in bil tako uspešen, da so zajeli nekaj tisoč italijanskih vojakov in odprli poglavje gibljivega vojskovanja, ki se kasneje razvije v najmočnejše orožje Wehrmachta – Blitzkrieg. Na teh položajih, na teh višinah in z enakimi težavami, kot so jih imeli tako napadalci kot branilci, bodo na Jadranskem udaru svoje znanje v taktiki preizkušali današnji častniki, vojaki pa vojskovanja v Alpah. A za razliko od leta 1917 bodo napadalci tokrat imeli usmerjevalce združenih ognjev, ki bodo prednosti obrambe poskušali mitizirati. Kot pravijo usmerjevalci – številni problemi se lahko rešijo, če imajo na voljo 500-kilogramsko bombo. Te bodo med drugim zagotavljala ameriška letala, a brez skrbi, šlo bo le ta simulacije.

icon-expand V šoli za usmerjevalce združenih ognjev se virutalno urijo na terenih, ki jih bodo v času Jadranskega udara videli v živo. FOTO: Aljoša Kravanja

Na vaji se bodo sicer usposabljali že certificirani kontrolorji združenega ognja, posadke strelnih platform, poveljniki čet in načrtovalci združenega ognja ter pripadniki specialnih enot. "Sodelujoče zmogljivosti na vajah Jadranski udar 2021 in Zvezdni videz 2021 bodo izvedle skupno urjenje v postopkih reševanja in iskanja," pa nam je dejal poveljnik 15. polka vojaškega letalstva Janez Gaube,ki je predstavil tudi nekatere druge podrobnosti.

icon-expand Janez Gaube FOTO: Aljoša Kravanja

Na vajah bodo enote in oprema iz Avstrije, Belgije, Bosne in Hercegovine, Češke, Črne gore, Danske, Estonije, Francije, Grčije, Hrvaške, Italije, Latvije, Litve, Madžarske, Nizozemske, Poljske, Romunije, Severne Makedonije, Slovaške, Španije, Združenih držav Amerike ter Velike Britanije kot opazovalke. Letalniki bodo v podporo usposabljanju kontrolorjev združenega ognja vzletali z letališč Cerklje ob Krki in Brnik, zavezniška letala Pilatus PC-9-(Hrvaška), AMX (Italija) in F-16 pa bodo vajo podpirala z matičnih letališč. Zaradi zagotavljanja varne izvedbe vaje ter varnega in neprekinjenega zračnega prometa bodo med vajo začasne dnevne zapore zračnega prostora nad območji delovanja, in sicer med 9. in 12., 14. in 18. ter 21. in 23. uro.

icon-expand Območje osrednjega vadišča pri Postojni na pripravah za Jadranski udar 2021. V simulatorju, ki omogoča komplekso vadbeno okolje tudi za tuje udeležence, ki tako pred samo vajo spoznajo teren in poskušajo omiliti komunikacijske težave. FOTO: Aljoša Kravanja

72-urno usposabljanje, ki bo potekalo v realnih razmerah Novost letošnje vaje je neprekinjeno 72-urno usposabljanje, ki se bo izvajalo na širšem območju vojašnic v Mariboru, Celju in Ljubljani ter na letališču Divača. Enota velikosti voda bo z usposabljanjem začela v torek, 18. maja, v Mariboru, nadaljevala pa preko Celja in Ljubljane ter končala v Divači v četrtek, 20. maja. Usposabljanje bo v nočnem času podpiralo letalstvo Slovenske vojske s helikopterjema Bell-412 in Cougar AS AL 532 za transport vojakov in letalom Pilatus PC-9 na višinah nad 1000 metrov. Na tem 72-urnem usposabljanju bodo predvsem preizkušali specialne vojaške enote Slovenske vojske in tudi nekaterih zavezniških držav. Usposabljanje ne bo enostavno, saj bodo "specialci" pod konstantnim pritiskom, primanjkovalo jim bo spanja, delovati pa bodo morali z omejitvami, ki jim jih bodo inštruktorji "podarili" in z novimi idejami za dopolnitve vaje, ki jih vsekakor ne bodo pretirano razveselile.

Usposabljanje v nočnem času: - v sredo, 19. maja, Maribor: med 1. in 2. ter Celje med 4. in 5.uro zjutraj. - v četrtek, 20. maja, Ljubljana: med 1. in 2. ter Divača med 4. in 5.uro zjutraj.

icon-expand Usposabljanjev kontrolorjev združenih ognjev in medsebojnega delovanja različnih enot bo ključen poudarek vaje Jadranski udar. FOTO: Miro Majcen