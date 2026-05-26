Slovenija za izdajo sedemletne obveznice pooblastila OTP in UniCredit

Država je za organizacijo izdaje obveznice s spremenljivo obrestno mero, denominirane v evrih in z ročnostjo sedem let, pooblastila OTP banko in UniCredit banko Slovenija, so sporočili s finančnega ministrstva.

Kot so zapisali, se izvedba izdaje pričakuje v bližnji prihodnosti v odvisnosti od razmer na finančnih trgih. Po izkušnjah sodeč bo država na trgu državnega dolga nastopila že v nadaljevanju tedna.

V tem letu se je Slovenija za financiranje potreb letošnjega državnega proračuna že zadolžila za 1,75 milijarde evrov z izdajo 10-letne obveznice s 3,275-odstotno obrestno mero in zapadlostjo 12. marca 2036 kmalu po novem letu. Februarja je nato z dodatno izdajo te obveznice povečala zadolžitev za 750 milijonov evrov na 2,5 milijarde evrov.