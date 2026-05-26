Slovenija

Slovenija za izdajo sedemletne obveznice pooblastila OTP in UniCredit

Ljubljana, 26. 05. 2026 17.21 pred 28 minutami 1 min branja 1

Avtor:
STA L.M.
OTP banka

Država je bankam podelila mandat za izdajo nove sedemletne obveznice v evrih z zapadlostjo v letu 2033. Izdajo novega dolžniškega vrednostnega papirja s spremenljivo obrestno mero je pričakovati v bližnji prihodnosti, odvisno od tržnih razmer.

Država je za organizacijo izdaje obveznice s spremenljivo obrestno mero, denominirane v evrih in z ročnostjo sedem let, pooblastila OTP banko in UniCredit banko Slovenija, so sporočili s finančnega ministrstva.

Kot so zapisali, se izvedba izdaje pričakuje v bližnji prihodnosti v odvisnosti od razmer na finančnih trgih. Po izkušnjah sodeč bo država na trgu državnega dolga nastopila že v nadaljevanju tedna.

V tem letu se je Slovenija za financiranje potreb letošnjega državnega proračuna že zadolžila za 1,75 milijarde evrov z izdajo 10-letne obveznice s 3,275-odstotno obrestno mero in zapadlostjo 12. marca 2036 kmalu po novem letu. Februarja je nato z dodatno izdajo te obveznice povečala zadolžitev za 750 milijonov evrov na 2,5 milijarde evrov.

Proračun za 2026
FOTO: Shutterstock

Konec marca je izdala tudi obveznice, denominirane v juanih. Velikost te izdaje je znašala štiri milijarde juanov oz. okoli 500 milijonov evrov, obrestna mera se je oblikovala pri 1,89 odstotka. Približno v istem času je Slovenija tretje leto zapored izdala tudi triletne t. i. ljudske obveznice, tokrat v višini 225 milijonov evrov in s triodstotno obrestno mero.

V tem letu se lahko sicer država skladno s programom financiranja proračuna zadolži za največ nekaj manj kot 5,3 milijarde evrov.

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

kakorkoliže
26. 05. 2026 17.46
Noro zadolževanje države se nadaljuje. Gospodarji denarja so zadovoljni, da ljudstvo preko davkov pridno plačuje obresti.
bibaleze
