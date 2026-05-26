Slovenija za izdajo sedemletne obveznice pooblastila OTP in UniCredit

Država je za organizacijo izdaje obveznice s spremenljivo obrestno mero, denominirane v evrih in z ročnostjo sedem let, pooblastila OTP banko in UniCredit banko Slovenija, so sporočili s finančnega ministrstva.
Kot so zapisali, se izvedba izdaje pričakuje v bližnji prihodnosti v odvisnosti od razmer na finančnih trgih. Po izkušnjah sodeč bo država na trgu državnega dolga nastopila že v nadaljevanju tedna.
V tem letu se je Slovenija za financiranje potreb letošnjega državnega proračuna že zadolžila za 1,75 milijarde evrov z izdajo 10-letne obveznice s 3,275-odstotno obrestno mero in zapadlostjo 12. marca 2036 kmalu po novem letu. Februarja je nato z dodatno izdajo te obveznice povečala zadolžitev za 750 milijonov evrov na 2,5 milijarde evrov.
Konec marca je izdala tudi obveznice, denominirane v juanih. Velikost te izdaje je znašala štiri milijarde juanov oz. okoli 500 milijonov evrov, obrestna mera se je oblikovala pri 1,89 odstotka. Približno v istem času je Slovenija tretje leto zapored izdala tudi triletne t. i. ljudske obveznice, tokrat v višini 225 milijonov evrov in s triodstotno obrestno mero.
V tem letu se lahko sicer država skladno s programom financiranja proračuna zadolži za največ nekaj manj kot 5,3 milijarde evrov.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.