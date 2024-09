Slovenija za mesec dni na čelo Varnostnega sveta. Kako pomembna naloga nas čaka?

Trenutno razdeljeni varnostni svet ne opravlja svoje naloge in pri reševanju največjih konfliktov, kot sta vojni v Gazi in v Ukrajini, velja za paraliziranega in neučinkovitega. Prav zato bo september v Združenih narodih gotovo pester, predsedovanje Slovenije pa verjetno malce bolj opazno kot sicer.

Tako je med dogodki in temami, ki jih bo Samuel Žbogar v New Yorku predstavil v torek, tudi odprta razprava "Voditeljstvo za mir", ki jo bo vodil premier Robert Golob in ki naj bi bila namenjena tudi samoizpraševanju o vlogi varnostnega sveta.

Verjetno ne bo nič drugače tudi po razpravah, ki se obetajo, ampak kot na kritike radi odgovarjajo diplomati – boljšega foruma za pogovore med državami za zdaj pač ni.