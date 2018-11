Slovenija za pravno pomoč ribičem namenila že več kot 34.000 evrov

Kot so navedli na ministrstvu, je bilo do konca oktobra uvedenih 90 postopkov zoper fizične osebe, 47 zoper pravne osebe in enako zoper odgovorne osebe pravnih oseb.

Gre za dve vrsti postopkov, ki so jih proti slovenskim ribičem uvedli hrvaški organi – ker naj bi nedovoljeno prečkali sredino Piranskega zaliva, ki jo ima Hrvaška kljub drugačni arbitražni razsodbi za mejo med državama, in ker naj bi izvajali ribolov na tem območju brez dovoljenja.

V zvezi z vsemi temi postopki so bili vloženi ugovori s strani hrvaškega odvetnika Ivice Senjaka iz Pulja, stroške te pravne pomoči pa v skladu z zakonodajo, ki jo je za uspešno implementacijo arbitražne razsodbe lani sprejel državni zbor, krije Slovenija. Kot so pojasnili na kmetijskem ministrstvu, ti stroški do vključno 5. novembra letos znašajo skupaj 34.155,77 evra, vključno z DDV.

Pojasnili so še, da sodišče v Umagu posamezne postopke združuje v enoten postopek zoper isto osebo. Do sedaj je bila opravljena zgolj ena razprava, in sicer 28. septembra, ki pa je bila prekinjena, da bi se tožnik lahko seznanil s pisno obrambo slovenskega ribiča. Kakšni bodo nadaljnji postopki, na kmetijskem ministrstvu ne morejo napovedovati, saj, kot poudarjajo, "so odvisni od razvoja dogodkov".

Senjak je sicer v ponedeljek povedal, da so za konec novembra na umaškem sodišču predvideni še štirje naroki. Noben sodni postopek pa za zdaj še ni zaključen.