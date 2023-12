'Slovenija za uvedbo sankcij proti izraelskim naseljencem na Zahodnem bregu'

Viri pri EU so sicer pred zasedanjem povedali, da bi lahko bile sankcije proti Hamasu sprejete v prihodnjih tednih. O sankcijah proti skrajnim izraelskim naseljencem pa medtem poteka še politična razprava, ali in na kakšen način jih uvesti. Kot so še navedli, gre za možnost uvedbe sankcij proti skrajnežem, ki so proti rešitvi dveh držav in proti prisotnosti Palestincev na Zahodnem bregu.

Ministrica Tanja Fajon se je sicer danes ob prihodu na zasedanje v Bruslju znova zavzela za vzpostavitev trajnega premirja v Gazi, kjer se nadaljujejo spopadi med Izraelom in Hamasom. "Ključno je vzpostaviti trajno premirje v Gazi, da preprečimo eksodus, da preprečimo genocid, etnično čiščenje. Kar se dogaja v Gazi, je humanitarna katastrofa izjemnih razsežnosti," je povedala.

Obenem je pozdravila vse napore za uresničitev rešitve dveh držav, da bi lahko Izraelci in Palestinci mirno sobivali. O tem bo danes ob robu zasedanja ministrica Fajonova razpravljala tudi na delovnem sestanku z ministrskimi kolegi iz Španije, Belgije, Luksemburga, Irske in Portugalske, potem ko je skupaj s portugalskim ministrom Joaom Gomesom Cravinhom konec novembra obiskala regijo.