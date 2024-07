Slovenija ruskemu poslovnežu zamrznila vilo s pogledom na Piranski zaliv

Aprila so Hohlunovi predstavniki v Sloveniji plačali sodno takso za ugovor, vendar pa sodišče po dostopnih informacijah še ni odločilo o tem.

Lastništvo nepremičnine v Sloveniji je Rusu sicer omogočilo, da v Sloveniji prijavi začasno prebivališče, po podatkih portala pa mu je dovoljenje za bivanje izdala novomeška upravna enota.

Konec leta 2023 so države članice Evropske unije zaradi ruske agresije nad Ukrajino potrdile še 12. sveženj sankcij. Takrat so na seznam dodale več ruskih poslovnežev, med katerimi je tudi Hohlun, ki je že leta 2012 v Sloveniji ustanovil podjetje Arktec. Podjetje, katerega glavna dejavnost je prodaja tehnologij na področju elektronike, je začelo poslovati pet let pozneje.

Zakaj se je Hohlun pravzaprav znašel na seznamu sankcij?

Kot poroča portal, je eden od razlogov tudi ta, da je njegovo podjetje uvažalo blago, za katero veljajo omejevalni ukrepi Evropske unije, ter pri tem sodelovalo z rusko vojaško industrijo. Slednji je dobavljal komponente za področje mikroelektrotehnike.

Hohlun je sicer tudi lastnik in direktor podjetja v Moskvi. Po poročanju Radia Slobodna Evropa podjetje AK Mikrotech tesno sodeluje z rusko družbo NM-Tech, ki proizvaja elektronske mikrokomponente in ki je zaradi sodelovanja z rusko vojaško industrijo vse od februarja 2022 tudi na ameriškem seznamu sankcij. Z njo je imelo podjetje sklenjene tri pogodbe; največja (vredna okoli 650.000 evrov) je bila podpisana kmalu po začetku vojne v Ukrajini.

Necenzurirano poroča, da je Hohlun najverjetneje že lani poleti, ko ga je Ukrajina dodala na svoj seznam sankcij, zaslutil, da bi se lahko podobno zgodilo tudi na evropski ravni. Po njihovih informacijah je zaradi tega z bančnega računa večkrat skušal dvigniti večje vsote denarja, a mu to ni uspelo. Slovenske oblasti so mu namreč sredstva na slovenskem računu zamrznile, poročajo, a ob tem dodajajo, da informacij uradno ni mogoče preveriti.

Poslovnežev bančni račun pri banki SKB je bil glede na javno dostopne podatke sicer zaprt v začetku oktobra lani, ko se je Hohlun odločil, da bo tudi lastništvo podjetja Arktec prenesel na svojo partnerko. To je storil le nekaj tednov, preden ga je EU uvrstila na seznam sankcij.