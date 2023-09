Slovenija zaostruje nadzore na mejah

Po vstopu Hrvaške v schengen v začetku leta se je močno povečalo število migrantov, ki v Slovenijo nezakonito pridejo po t. i. zahodnobalkanski poti, tudi prek Bosne in Hercegovine. Slovenska policija je od začetka leta do konca avgusta obravnavala 36.137 nezakonitih prehodov meje med Slovenijo in Hrvaško. V istem obdobju lanskega leta so obravnavali 13.601 nedovoljen vstop.

Ferenc je zagotovil tudi, da je Slovenija varna država. Povedal je, da so od začetka leta pa do 25. septembra prijeli 275 tihotapcev ljudi, med njimi 267 tujcev in osem državljanov Slovenije, 250 so odredili pripor. Poudaril je, da so migranti dobro seznanjeni z azilnimi in drugimi postopki in jih pogosto izkoriščajo. Za razliko od hrvaške policije, ki migrante le napoti do azilnega doma, jih slovenska tja prepelje. Prednost tega pristopa je po njegovih besedah v tem, da lokalno skupnost razbremenijo migrantov in z njimi povezanih občutkov nelagodja in strahu.

Policija po zagotovilih notranjega ministra Poklukarja ravna humano in spoštuje človekove pravice tujcev in jih na kontroliran način pripelje v azilni dom v Ljubljano. Naslednji dan tam steče azilni postopek, ki pa po oceni notranjega ministra ni uspešen, saj ti ljudje azilni dom praviloma zapustijo. Policija jih vrača, ampak ti ljudje zbežijo, je pojasnil.