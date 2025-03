Slovenija zasedla sedmo mesto na lestvici bruto minimalnih plač v EU

Slovenija ima letos s slabimi 1278 evri sedmo najvišjo bruto minimalno plačo v Evropski uniji, kažejo podatki Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer. Minimalno plačo ima sicer urejenih 22 od 27 članic z izjemo Danske, Italije, Avstrije, Finske in Švedske, ki to vprašanje urejajo s kolektivnimi pogodbami.