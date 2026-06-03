Slovenija zavrnila pristanek izraelskemu letalu

Današnji let družbe Israir s številko 6H755 iz Tel Aviva je ob 11:23 pristal v Zagrebu, kažejo podatki spletne strani Flight Radar. Izraelski Jerusalem Post je poročal, da letalo ni dobilo dovoljenja za pristanek v Ljubljani in je bilo zato preusmerjeno v Zagreb. Direktor družbe Israir Uri Sirkis je zatrdil, da gre za politično motivirano odločitev slovenskih oblasti, ki pomeni kršitev sporazumov o zračnem prometu in zakonodaje EU. Dodal je, da so pristojni izraelski organi skušali najti rešitev, ki bi omogočila izvedbo leta po načrtu, vendar neuspešno.

Letalo družbe Israir FOTO: Shutterstock

Na ministrstvu za infrastrukturo so prejšnji teden v zvezi z letalsko povezavo med Tel Avivom in Ljubljano potrdili, da o izdaji dovoljenja Israiru za izvajanje letov še odločajo, in da morajo preveriti, ali je morebitna izdaja dovoljenja skladna z vsemi veljavnimi predpisi in s sprejetimi sklepi vlade. Bodoči minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec se je danes že odzval na trditve Israira glede domnevnega preklica dovoljenja za pristanek v Ljubljani. "V petek dopoldan bomo to odpravili. Direktor za letalstvo naj kar pripravi dopis," je zapisal na omrežju X. Pri kontroli zračnega prometa Slovenije so danes pojasnili, da nimajo podatkov o letih med Tel Avivom in Ljubljano, ki naj bi potekali v torek in danes. "Za izdajo dovoljenj za lete v Sloveniji je pristojno ministrstvo za infrastrukturo, zato hkrati pojasnjujemo tudi, da glede izdaje dovoljenja letalskemu prevozniku nimamo novih informacij," so dodali.

Ljubljansko letališče FOTO: Luka Kotnik