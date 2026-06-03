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Slovenija

Slovenija zavrnila pristanek izraelskemu letalu

Ljubljana, 03. 06. 2026 16.30 pred 45 minutami 2 min branja 39

Avtor:
STA N.V.
Letalo družbe Israir

Letalo izraelske družbe Israir, ki bi moralo pristati na Brniku, je bilo preusmerjeno v Zagreb, poročajo izraelski mediji. Israir trdi, da so jim slovenske oblasti zavrnile dovoljenje za pristanek. Pri kontroli zračnega prometa Slovenije so pojasnili, da nimajo podatkov o letih med Tel Avivom in Ljubljano, ki naj bi potekali ta teden.

Današnji let družbe Israir s številko 6H755 iz Tel Aviva je ob 11:23 pristal v Zagrebu, kažejo podatki spletne strani Flight Radar. Izraelski Jerusalem Post je poročal, da letalo ni dobilo dovoljenja za pristanek v Ljubljani in je bilo zato preusmerjeno v Zagreb.

Direktor družbe Israir Uri Sirkis je zatrdil, da gre za politično motivirano odločitev slovenskih oblasti, ki pomeni kršitev sporazumov o zračnem prometu in zakonodaje EU. Dodal je, da so pristojni izraelski organi skušali najti rešitev, ki bi omogočila izvedbo leta po načrtu, vendar neuspešno.

Letalo družbe Israir
Letalo družbe Israir
FOTO: Shutterstock

Na ministrstvu za infrastrukturo so prejšnji teden v zvezi z letalsko povezavo med Tel Avivom in Ljubljano potrdili, da o izdaji dovoljenja Israiru za izvajanje letov še odločajo, in da morajo preveriti, ali je morebitna izdaja dovoljenja skladna z vsemi veljavnimi predpisi in s sprejetimi sklepi vlade.

Bodoči minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec se je danes že odzval na trditve Israira glede domnevnega preklica dovoljenja za pristanek v Ljubljani. "V petek dopoldan bomo to odpravili. Direktor za letalstvo naj kar pripravi dopis," je zapisal na omrežju X.

Pri kontroli zračnega prometa Slovenije so danes pojasnili, da nimajo podatkov o letih med Tel Avivom in Ljubljano, ki naj bi potekali v torek in danes. "Za izdajo dovoljenj za lete v Sloveniji je pristojno ministrstvo za infrastrukturo, zato hkrati pojasnjujemo tudi, da glede izdaje dovoljenja letalskemu prevozniku nimamo novih informacij," so dodali.

Ljubljansko letališče
Ljubljansko letališče
FOTO: Luka Kotnik

V družbi Fraport Slovenija, ki upravlja z Letališčem Jožeta Pučnika, pa so potrdili, da so bili v torek in danes odpovedani štirje leti med Tel Avivom in Ljubljano. Dodali so, da se potniki v zvezi s tem nanje niso obrnili, in da so za obveščanje pristojni prevozniki.

Izvršni direktor hrvaške družbe Trade Air Marko Cvijin je sicer prejšnji teden za STA povedal, da jih je najela družba Israir in da bo Trade Air opravil nekaj poletov med Ljubljano in Tel Avivom, dokler izraelski prevoznik ne pridobi potrebnih dovoljenj slovenskih oblasti.

Za prihodnji teden so glede na podatke na spletni strani ljubljanskega letališča znova predvideni štirje redni leti med Ljubljano in Tel Avivom.

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KOMENTARJI39

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Najpametnejši
03. 06. 2026 17.23
Upam, da se ne bodo pritožili v Haag ali na ZN.
Odgovori
0 0
Vakalunga
03. 06. 2026 17.19
No končno bodo prenehali Palestinski teroristi nas terorizirati..?? In takojšnja obnova diplomatskih vezi.))
Odgovori
-3
4 7
wsharky
03. 06. 2026 17.16
baje so prišli k arestantu Janši, da se dogovorijo za orožarske posle sedaj ko bo arestant v.d. vlade republike slovenije, kajti pravi p.v. je naš Stevo in njegovi poslanci 5.000 eur za oddan how how za arestanta
Odgovori
+6
11 5
MESE?AR
03. 06. 2026 17.16
Ah, v Ljubljeni niso imeli podatkov, a v Zagrebu pa so jih imeli ???
Odgovori
-2
3 5
bidermax
03. 06. 2026 17.23
Preberi še 1x, da boš razumel.
Odgovori
0 0
myomy
03. 06. 2026 17.15
Janšisti podpirajo genocid. Ne samo to. Genocidno državo so izkoristili za krajo volitev v Sloveniiji. Janšisti, Slovenija NI vaša dežela!
Odgovori
+4
10 6
Vakalunga
03. 06. 2026 17.21
Ni GENOCID če ne podpiraš PAKESTINSKIH teroristov imamo z našimi rdečimi med drugo svetovno dovolj izkušenj. Se pa teroristi dobro razumejo in sodelujejo s seboj
Odgovori
-3
1 4
Majzelj
03. 06. 2026 17.15
A so se bali, da bodo nove posnetke pripeljali?
Odgovori
+0
5 5
Vojko Kos
03. 06. 2026 17.17
Nove novce za podkupnine!
Odgovori
+1
2 1
myomy
03. 06. 2026 17.14
Genocidna država. Izrael so za genocid obsodili tako mednarodno sodišče v Haagu, kot OZN. Kaj tukaj ni jasno?
Odgovori
+1
6 5
MESE?AR
03. 06. 2026 17.17
Ti bereš samo rumeni tisk, da imaš takšne informacije ?
Odgovori
-3
2 5
Vakalunga
03. 06. 2026 17.23
Ne poznam nobenega mednarodne sodišča V HAGU ki bi ga priznavali RUSI, KITAJCI in ZDA Vaško sodišče pa nič ne šteje..kot tudi varnostni svet brez teh ki imajo veto ni nič..
Odgovori
0 0
janez horvat
03. 06. 2026 17.12
Zaradi česa?
Odgovori
+1
4 3
kakorkoliže
03. 06. 2026 17.12
Ve se kje so doma gospodarji našega denarja.
Odgovori
+1
2 1
klop12
03. 06. 2026 17.10
nima kaj agresorska država letet tu
Odgovori
+5
10 5
supergigi
03. 06. 2026 17.07
Sramota. Sicer pa podpora Izraelu. Verjetno je to kazen, ker so nam pomagali razkriti korupcijo, ki jo naši organi pregona ne morejo oz. bolj verjetno nočejo.
Odgovori
-3
9 12
HitraVeverca
03. 06. 2026 17.06
Sestrelit dol, nimajo kaj letet v zračnem prostoru za katerega nimajo dovoljenj!!!
Odgovori
+5
12 7
Hugh_Mungus
03. 06. 2026 17.05
Strahovlada bo hitro zrihtala, da bodo vojni zločinci lahko mirno funkcionirali
Odgovori
+5
8 3
Ici
03. 06. 2026 17.03
To je brezveze. Ko bodo poklicali NATO prijatelji iz Washingtona, bodo lahko Izraelci pristali tudi naTromostovju, če bodo želeli.
Odgovori
+4
7 3
VirtualX
03. 06. 2026 16.57
Pravilno
Odgovori
-1
9 10
Anion6anion
03. 06. 2026 16.57
Ker poznam nekaj ljudi ki delajo v Citypark Ljubljana, imam informacije da so židje največji lopovi. Vsak drugi kaj ukrade v trgovinah. In ko jih varnostnik dobi , pride policija in se izgovarjajo na diskriminacijo ker so židje. Noro
Odgovori
+8
15 7
lcePower
03. 06. 2026 16.53
Katere oblasti, robi nima nobenih pristojnosti vec.. upam da na plano dajo se preostale posnetke
Odgovori
+4
10 6
Darko32
03. 06. 2026 16.53
Tukaj moramo biti previdni. IZRAELCEV ne spuščati v državo in naj bodo raje doma. Vidimo kaj se dogaja po svetu. Takšnih turistov, ki delajo samo kraval ne rabimo.
Odgovori
+5
12 7
Potouceni kramoh
03. 06. 2026 16.59
Na rinfuzi si naberejo robe in vmes ko kupujejo do blagajne vse pojedo.Prav tako Italjani.
Odgovori
+3
6 3
ljubim svojo državo
03. 06. 2026 17.00
kje so turisti iz izraela delali kraval
Odgovori
-3
5 8
Hugh_Mungus
03. 06. 2026 17.04
Kdor je kdajkoli delal v turizmu ve, da so Izraelci najbolj nezaželeni gostje. Naduti, arogantni, objestni in nesramni.
Odgovori
+4
7 3
bohinj je zakon
03. 06. 2026 16.52
To pa bo odmevalo.
Odgovori
+2
4 2
Anion6anion
03. 06. 2026 16.52
Janša se bo takoj opravičil sionistom
Odgovori
+8
13 5
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