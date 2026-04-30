Slovenija

Slovenija zdrsnila na lestvici svobode medijev, DNS: Medijski okviri so preohlapni

Ljubljana, 30. 04. 2026 07.10 pred 53 minutami 3 min branja 4

Avtor:
Ne.M. STA
Mediji

Slovenija se je na letošnji lestvici svobode medijev mednarodne organizacije Novinarji brez meja med 180 državami uvrstila na 36. mesto. V primerjavi z lani je izgubila dobro točko, a zaradi napredovanja drugih držav tri mesta. Med državami članicami EU pa je ohranila 18. mesto, so zapisali v organizaciji. V Društvu novinarjev Slovenije (DNS) pa ob zdrsu opozarjajo, da so medijski zakonski okviri pri nas začrtani preohlapno, da bi zagotavljali profesionalno in neodvisno novinarsko delo in ščitili uredniško avtonomijo.

Poslabšanje uvrstitve Slovenije v skupini 180 držav za 1,2 točke na skupno 72,9 točke od 100 ni veliko, padcu na lestvici pa botruje tudi napredovanje drugih držav, je pojasnil direktor urada mednarodne organizacije v Pragi Pavol Szalai.

Ugotavlja, da so zadnje spremembe na področju medijev, vključno s prenosom evropskega akta o svobodi medijev v slovensko zakonodajo, povečale sredstva za javno Radiotelevizijo Slovenija. Po drugi strani pa učinki zakona o preprečevanju t. i. strateških tožb (SLAPP) še niso vidni. Vsi ti ukrepi so sicer prispevali k temu, da je Slovenija lani na lestvici pridobila kar devet mest, je spomnil.

Skrb utemeljena, ker nastaja nova desna vlada

Ob tem organizacijo skrbi, da ti ukrepi niso zadostni. Še zlasti je ta skrb po njihovih besedah utemeljena, ker nastaja nova desna vlada.

V organizaciji so v nadaljevanju navedli, da obrekovanje ostaja kriminalizirano, kar za novinarje po njihovih navedbah pomeni tveganje. Določen napredek na področju medijev pa ostaja tudi v senci negativnih trendov, kot so denimo tožbe proti N1 in Oštru in politični napadi na novinarje, vključno s primerom novinarja Mladine.

Mikrofoni
FOTO: Bobo

Prvo mesto na lestvici svobode medijev je tako kot lani zasedla Norveška, sledita pa Nizozemska in Estonija. Na zadnjih treh mestih so Kitajska, Severna Koreja in Eritreja.

Naša severna soseda Avstrija je na 19. mestu, Italija je na 56. mestu, Madžarska pa na 74. Hrvaška je zasedla 53. mesto, Srbija pa 104. Enega večjih padcev so zabeležile ZDA, ki so zdrsnile po lestvici za sedem mest s 57. na 64. mesto.

Zakonski okviri preohlapni

V Društvu novinarjev Slovenije so ob objavi lestvice svobode medijev, na kateri je Slovenija nekoliko zdrsnila, opozorili, da so medijski zakonski okviri pri nas začrtani preohlapno, da bi zagotavljali profesionalno in neodvisno novinarsko delo in ščitili uredniško avtonomijo. Skrbijo jih tudi negativni trendi iz tujine, zlasti ZDA.

Preohlapnost zakonodaje se kaže trenutno v finančnem izčrpavanju javnega medija pa tudi v kadrovsko obubožanih uredništvih zasebnih medijev, kjer nekateri "dobesedno životarijo, spet drugi pa so zasuti z nesluteno količino dela", je poudaril predsednik Društva novinarjev Slovenije (DNS) Gašper Andrinek.

Vse večja količina senzacionalističnih 'nenovic'

Gašper Andrinek, predsednik DNS
FOTO: Bobo

Posledica takšnih razmer se mu zdi predvsem pomanjkanje poglobljenih in preiskovalnih prispevkov in vse večja količina nepomembnih in senzacionalističnih "nenovic". Po njegovem svarilu vse to vodi v padec zaupanja javnosti v novinarstvo, je zapisal v odzivu na danes objavljeno lestvico svobode medijev.

Ob tem je poudaril, da lahko novinarke in novinarji veliko naredijo za izboljšanje razmer, če se uprejo "trendom nebrzdane hitrosti in gonji po klikih, ogledih in zlagani viralnosti kratkih p(r)ozornosti družbenih omrežij". Za to pa bi potrebovali prodorno moč urednic in urednikov ter nenazadnje lastnic in lastnikov. Slednji bi se morali začeti zavedati svoje velike odgovornosti, ki jo imajo z lastništvom novinarskega uredništva, je pozval.

V povezavi z uvrstitvijo tujih držav se je posebej ustavil pri ZDA, ki so svojo uvrstitev glede na lansko leto poslabšale za sedem mest in se uvrstile na 64. mesto. "Veliko skrb predstavlja padec indeksa svobode medijev v ZDA, ker vemo, da zgledi na področju medijev v Evropo pogosto pridejo z zahodne strani Atlantika," je izpostavil.

svoboda medijev lestvica slovenija zdrs društvo novinarjev slovenije

Še zadnji dan za ugovor zoper izračun dohodnine

Zaradi praznikov več gneče in zastoji na cestah

Nije potreban ni jedan ispaljeni metak: Ovo je prava prijetnja za Tajvan
Indijac u banku donio leš svoje sestre da dođe do njezine ušteđevine
Plenković za CNN: Polažemo velike nade u Petera Magyara
Chris Wright - 'Iran ima projektile koji mogu pogoditi Dubrovnik'
Donald Trump objavio - SAD razmatra moguće smanjenje broja svojih vojnih snaga u Njemačkoj
Napad na plaži Bondi: Australska policija bila je upozorena na antisemitski napad
Volkswagen Polo ulazi u novu eru - Sve što trebate znati o električnom nasljedniku i benzincu
Pitali smo vas koji vam je nadraži ili najljepši hrvatski otok
Dnevni horoskop, Vodenjak, 30. 04. 2026.
Direkt je izračunao koliko je Hrvatska skuplja od konkurencije - 'mala zemlja za dubok novčanik'
KOMENTARJI4

Slovener
30. 04. 2026 08.26
Če je svoboda medijev to, da ti prodajajo "bučke" potem smo lahko tudi na prvem mestu.
Delavec_Slo
30. 04. 2026 08.23
Z levo vlado v zadnjih 4 letih tonemo na vsakem koraku-še slepi tole vidijo!
jutri_pa_res
30. 04. 2026 08.13
Na RTV portalu danes v nulo cenzurirajo vse komentarje, ki ne žalijo in ne pljuvajo po Janši in drugi desnici...
janez horvat
30. 04. 2026 08.05
In to v času najbolj demokratične vlade, kar smo jih kdaj imeli? Torej je leva vlada cenzurirala leve medije, saj drugih praktično ni!
Ne boste verjeli, kaj se otroci naučijo med enim samim obiskom trgovine
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Nasveti fizioterapevtke za pravilen razvoj dojenčka
Katera živila si pripraviti v torbo za v porodnišnico?
Videti je bila kot prava egipčanska boginja sodobnega časa
Dnevni horoskop: Raki ne skrivajo čustev, tehtnice morajo postaviti meje
Znano je, katere čevlje bomo nosile to poletje
Kršenje pravil zaneti spor v Kmetiji
Pred usodnim zmenkom so ji diagnosticirali terminalnega raka
Pri deodorantu večina ljudi izbere napačno stvar
Sašo Avsenik zaradi redke nevrološke motnje začasno odložil harmoniko, upanje pa našel v Barceloni
Pomanjkanje apetita zjutraj: kaj pomeni in kdaj je razlog za skrb
Primerjava stroškov: Je Hrvaška predraga za povprečnega turista?
Brez kreditov do milijonov: Finančni recept legendarne pevke
Pozabite na draga potovanja: Moldavija vas bo povsem očarala
Garsonjere za 170.000 in več evrov. Poglejte najdražjo
Vsi so gledali isto stvar: žena nogometaša navdušila s postavo
Zakaj se v starih stavbah počutimo nelagodno? Znanost razkriva razlog
Iz enega soda nafte nastane več, kot si mislite – skoraj vse uporabljamo vsak dan
Najlepše obalno mesto na svetu: Nahaja se pri naših sosedih
Prvomajski kresovi: nevarna past za ježke in druge male živali
Ta majhna žival lahko resno zastrupi vašega psa
Čiščenje preprog: kako jo osvežiti in globinsko očistiti?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
7 idej za mini sladice, popolne za piknike in zabave
Odlične jedi za popestritev prvomajskih praznikov
Hiter zajtrk s kar 30 grami beljakovin, ki vas bo nasitil do kosila
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sovjetske kavbojke
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
