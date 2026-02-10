Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Slovenija zdrsnila na lestvici zaznave korupcije. KPK: Nismo presenečeni

Ljubljana, 10. 02. 2026 13.27 pred 1 uro 4 min branja 20

Avtor:
STA M.P.
Korupcija

Slovenija je v novoobjavljenem Indeksu zaznave korupcije (CPI) za leto 2025 dosegla 58 točk od možnih 100, kar pomeni padec za dve točki v primerjavi z letom 2024. S tem se je med 182 državami sveta uvrstila na 41. mesto, medtem ko je bila lani med 180 državami na 36. mestu. Kako to komentirajo na Komisiji za preprečevanje korupcije?

Po lanskem skoku navzgor, ko je Slovenija na lestvici zaznave korupcije za leto 2024 dosegla 60 točk, pa je indeks letos zabeležil obrat navzdol. Slovenija je tako pristala dve točki nižje, je pa še vedno dve točki višje kotje bila na lestvici za leto 2023.

"Rezultati CPI 2025 Slovenijo umeščajo med države z relativno stabilnim institucionalnim okoljem, vendar hkrati opozarjajo, da se napredek v boju proti korupciji ustavlja. Formalni protikorupcijski okviri sicer obstajajo, a njihovo izvajanje, nadzor in politična odgovornost pogosto ne sledijo zastavljenim ciljem," so rezultate pospremili v Transparency International (TI) Slovenija.

Korupcija
Korupcija
FOTO: Shutterstock

Njen predsednik Matej Mencej je ob letošnjih rezultatih za Slovenijo izpostavil, da "ti ne odražajo le posameznih afer, temveč predvsem delovanje institucij, kakovost nadzornih mehanizmov ter politično voljo za zagotavljanje transparentnosti, odgovornosti in vladavine prava".

"Posebej zaskrbljujoči so trendi na področju politične integritete, javnih naročil, kadrovskih postopkov, pomanjkanja učinkovitega pregona gospodarskega kriminala ter krhanja namesto krepitve neodvisnih institucij. Dolgoročno izboljšanje je mogoče le z močnimi neodvisnimi institucijami, svobodnimi mediji, aktivno civilno družbo ter jasno politično voljo, ki se dosledno kaže tudi v praksi," so njegove besede nanizali v sporočilu za javnost.

Zapisali so, da Slovenija s svojim rezultatom zaostaja za povprečjem Zahodne Evrope in Evropske unije, ki znaša 64 točk.

KPK: Nismo presenečeni

Vnovičen padec Slovenije na Indeksu zaznave korupcije Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) ne preseneča, "je pa jasen znak, da stanje na tem področju ni zadovoljivo". "V praksi nam še vedno izrazito manjka ustrezno prevzemanje odgovornosti najvišjih predstavnikov oblasti, ustrezne sankcije ob ugotovljenih kršitvah, prav tako na rezultat zagotovo vpliva neustrezen, pogosto negativen odnos do neodvisnih nadzornih institucij," je oceno pospremil predsednik KPK Robert Šumi.

Preberi še Je KPK pred Golobom res skrivala dokumente? 'Ugotovitve takrat še niso obstajale'

V KPK ob tem opozarjajo, da mora biti v uspešno preprečevanje korupcije vključen kar najširši krog institucij in posameznikov. "A cilji in ukrepi iz teh dveh dokumentov se morajo učinkovito uresničevati tudi v praksi. Ker je bil Akcijski načrt sprejet junija lani, bodo rezultati lahko vidni šele v prihodnjih mesecih in letih," so dodali glede lani sprejetega strateškega dokumenta - Resolucije o preprečevanju korupcije v RS.

Ocenjujejo tudi, da se Slovenija še vedno sooča s "pomanjkanjem prevzemanja odgovornosti, nezadovoljivim naslavljanjem korupcijskih tveganj in premajhni zavezanosti funkcionarjev in javnih uslužbencev za krepitev integritete". Menijo, da so nujne določene spremembe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki bi omogočile pohitritev postopkov in bolj učinkovito delo in boljši nadzor KPK.

"Ker boj proti korupciji postaja ena pomembnih tem političnih strank v predvolilnem obdobju, Komisija poziva vse politične akterje, da k boju proti korupciji in krepitvi integritete pristopijo tudi z dejanji." Pri tem pa opozarjajo na pomen in vlogo neodvisnih nadzornih institucij.

Padec tudi na globalni ravni

Globalno povprečje je sicer padlo na doslej najnižjih 42 točk, kar dve tretjini držav pa ne dosegata 50 točk, so zapisali na spletni strani mednarodne Transparency International.

Sosede Slovenije so zabeležile večinoma nižje rezultate. Izjema je Avstrija, ki je zrasla za dve točki na 69, Italija je padla za točko na 53, Hrvaška je ostala pri 47 točkah, Madžarska pa je padla še za točko in je s 40 točkami pod globalnim povprečjem, kaže javno objavljena lestvica.

Korupcija
Korupcija
FOTO: Shutterstock

Indeks zaznave korupcije tradicionalno meri zaznano raven korupcije v javnem sektorju, letos je zajel 182 držav sveta. Na lestvici od 0 do 100 slednja pomeni zelo čisto, 0 pa zelo koruptivno okolje. Na vrhu lestvice ostajajo Danska (89), Finska (88) in Singapur (84), medtem ko so na dnu države z resnimi omejitvami delovanja institucij in civilne družbe Venezuela, Somalija in Južni Sudan.

V TI navajajo, da smo priča zaskrbljujoči sliki dolgoročnega upada uspešnosti pri spopadanju vodstev držav s korupcijo. Tudi uveljavljene demokracije, kot so ZDA, Združeno kraljestvo in Nova Zelandija, beležijo upad uspešnosti.

Hkrati številne države povečujejo omejitve možnosti državljanskega nadzora, ki ga otežujejo za državljane, nevladne organizacije in novinarje. Zmanjševanje preglednosti in odgovornosti pa omogoča razcvet korupcije, svarijo.

Tudi v TI Slovenija so navedli, da CPI 2025 v svojem poročilu posebej izpostavlja pomen zaščite novinarjev (zlasti pred t. i. SLAPP tožbami), žvižgačev in odprtega prostora za delovanje civilne družbe. "V okoljih, kjer so ti akterji pod pritiskom, se tveganje za korupcijo dokazano povečuje," so izpostavili.

korupcija lestvica kpk slovenija

Letos začetek gradnje skoraj 1200 novih javnih najemnih stanovanj

Sumi zastrupitev dojenčkov: večji odpoklic formul za dojenčke

  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI20

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jung
10. 02. 2026 14.48
Magari,da bi tudi realno bili na 41. mestu.Še enka spredaj pa bi bilo bolj realno.
Odgovori
0 0
Kod.
10. 02. 2026 14.48
Se pravi vedno bolj prepoznavni v svetu😂
Odgovori
0 0
Bolfenk2
10. 02. 2026 14.45
Če Golob vlada korupcija raste. Saj ne ves čas v obravnavi na KPK.
Odgovori
-1
0 1
brabusednet
10. 02. 2026 14.43
Pod Golobarji gre vse v maloro.Kako pa naj bo,Če se predsednik Golob požvižga na KPK odločbe.
Odgovori
+1
2 1
sabro4
10. 02. 2026 14.40
glavno da smo lani decembra UA nakazali 47 MIO EUR, se pravi "odlično" porabljen denar, za naše malčke bomo pa še naprej zbirali zamaške,
Odgovori
+5
5 0
jung
10. 02. 2026 14.46
A lahko zaradi zelenega prehoda sploh utržeš zamašek od flaše,da nisi v prekršku ???
Odgovori
0 0
DK48
10. 02. 2026 14.38
Jaz sem mislil,da se bomo na lestvici povzpeli vsaj za 10 mest,ker so vsi tako pošteni.
Odgovori
+3
5 2
peresni
10. 02. 2026 14.44
SD SDS paradržava,upravljajo z večino države v ozadju...ko boš velik, boš vedel vse
Odgovori
+0
1 1
Groucho Marx
10. 02. 2026 14.37
Dokler predsednik vlade pajdaško kadruje v zameno za bunga bunga, si lahko mislimo, da je korupcija uzakonjena.
Odgovori
+6
8 2
peresni
10. 02. 2026 14.30
Ja, če ne bi preprečili posebnemu prijatelju in svetovalcu JJ Snežiću med strahovlado s šopi davkoplačevalske gotovine kupovati strahovladi položaje, posle, ljudi...bi zdaj bili kamot boljši ...tam okoli 135 mesta.
Odgovori
-7
2 9
Verus
10. 02. 2026 14.36
Ej stari, kaj pa ce bi krivil kar srednjevesko oblast. Pejt nazaj 500 let, da se res v velikem loku izognes temu, kar se dogaja danes. Zakaj biti malenkosten pa nonstop govoriti o prejsnji vladi pa 1945... pejt stari dalec nazaj. Ni kriv Golob. Kriv je en iz leta 1500 zihr.
Odgovori
+2
4 2
peresni
10. 02. 2026 14.47
Halo...ljudje iz strahovlade so še vsi na nekih pozicijah ..in strahovlada v opoziciji s paradržavo in kartelnimi mediji odlično obvladuje množico nezainteresirani mladih dementnih starejših in brzbrižnih vseh starosti
Odgovori
0 0
Groucho Marx
10. 02. 2026 14.16
Pa ljudje, ma jaz sem mislil, da je intehriteta nehaj druheha...
Odgovori
+7
7 0
peresni
10. 02. 2026 14.12
Dokler ima nesporni vodja skrajne desnice zastonj križarjenja na jahtah zdravstvenih tajkunov, brezplačna dopustovanje golfiranja na Mavricijusu, neizčrpen vir bogatenja iz RKC, državnih Telekoma, S Železnic, Pošte.., dokler skupaj s SD paradržavno obvladuje 90 % državnih služb in občin že 30 let, dokler ima na račun davkopačevalcev tri tv postaje, ,čez deset časopisov in stotine partijskih podcastov ....se seveda lahko samo sprašujemo ali bomo že v enem ali pa dveh letih z njegovo vlado seveda padli pod 100 na tej lestvici.
Odgovori
-10
1 11
Groucho Marx
10. 02. 2026 14.17
Imamo predsednika vlade z nezakonitim fušem, a veš peresna frenkica. 🙈🙉
Odgovori
+9
9 0
peresni
10. 02. 2026 14.23
Prijavi...če pa še sinu bakaziluje davkoplačevalski denarKPK je na misiji zoper levo politiko ..mogoče imaš kaj možnosti.
Odgovori
-8
1 9
Nikoliveclevo
10. 02. 2026 14.31
Sedaj nam vlada brezmadezni Holob, kdaj ti bo to jasno.
Odgovori
+4
4 0
SLObunkeljn
10. 02. 2026 13.53
Hja, če veljakom dopuste na raznih Maldivih in ostalih destinacijah častijo "prijatelji", prenočujejo v vikendih in na jahtah "prijateljev" , nekaterim pa "prijatelji" poklanjajo zaboje ruma ....itd
Odgovori
+1
4 3
Verus
10. 02. 2026 13.50
Ma ne? Pa kako? predlagam, da aktualna oblast uporabi zimzelen odgovor "kriva je prejšnja vlada" ali pa še boljšega "Janša je to zihtal. Janša se je prek pametnega hladilnika logiral na strežnike evropskih inštitucij in shekal algoritme, da lažejo, potem je pa s pomočjo pametnega šporheta ustvaril kozmično sevanje"
Odgovori
+3
4 1
Verus
10. 02. 2026 13.53
ŠE ENKRAT POVEM, kar vam govorim mesece: Evropske inštitucije naslavljajo številna vprašanja v Sloveniji, vendar ste slepi in gluhi, pa nočete sprejet "ej, ta tip nam daje info iz prve roke". SREDI LETA po priletela novica, da so številna slovenska podjetja preko lažnih razpisov zbirala podatke in prodajala baze na črnem trgu! Potem bo sledil šok, ko se bo dokazalo, kako se ljudem načrtno ne odobri socialne podpore, tudi tistim, ki so do nje evidentno upravičeni. Potem sledijo penali zaradi lažnih statistik in izračun dejanskega padca, ko se bo gospodarska rast prvič pisala v NEGATIVNI ŠTEVILKI. Počakajte, pa boste videli, če vam je en user na portalu lagal, ali govoril resnico. Koming sun!
Odgovori
+3
4 1
bibaleze
Portal
On je šel v službo, jaz sem ostala sama: ko se partnerstvo po porodu sesuje
Zakaj nekateri otroci redkeje zbolijo? 8 skrivnosti močnega imunskega sistema
Zakaj nekateri otroci redkeje zbolijo? 8 skrivnosti močnega imunskega sistema
Maske, igra in razvoj: kaj se otrok uči, ko postane nekdo drug
Maske, igra in razvoj: kaj se otrok uči, ko postane nekdo drug
Ideje za počitnice z manj ali nič "scrollanja"
Ideje za počitnice z manj ali nič "scrollanja"
zadovoljna
Portal
Kdo je Branko, ki je Pii Filipčič ukradel srce?
Tina Maze objavila fotografijo, na kateri je v fantastični družbi
Tina Maze objavila fotografijo, na kateri je v fantastični družbi
Paž frizura, ki jo bomo videvali na vsakem koraku
Paž frizura, ki jo bomo videvali na vsakem koraku
Kaj se zgodi, če za zajtrk vsak dan jemo isto?
Kaj se zgodi, če za zajtrk vsak dan jemo isto?
vizita
Portal
Resnica, ki se skriva v možganih več kot 10.000 ljudi
Tri živila, ki lahko tiho povečajo tveganje za nastanek raka
Tri živila, ki lahko tiho povečajo tveganje za nastanek raka
Pet manj znanih navad, ki lahko škodujejo vašemu srcu
Pet manj znanih navad, ki lahko škodujejo vašemu srcu
Vadba lahko možgane ohranja mlajše, razkrivajo slikanja z magnetno resonanco
Vadba lahko možgane ohranja mlajše, razkrivajo slikanja z magnetno resonanco
cekin
Portal
Lindsey Vonn kljub padcu zaslužila več kot 180.000 evrov
Koliko je Bad Bunny zaslužil z nastopom na Super Bowlu?
Koliko je Bad Bunny zaslužil z nastopom na Super Bowlu?
Razbijamo mite: Varčevanje je le za bogate
Razbijamo mite: Varčevanje je le za bogate
Rekordna vrednost kolajn na Zimskih olimpijskih igrah 2026
Rekordna vrednost kolajn na Zimskih olimpijskih igrah 2026
moskisvet
Portal
Napaka, ki jo dela večina voznikov, vas lahko stane celo premoženje
Po 18 letih zakona nova ljubezen
Po 18 letih zakona nova ljubezen
Valentinovo: Darila, ki jih ženske resnično želijo
Valentinovo: Darila, ki jih ženske resnično želijo
Videz ni odločilen: 5 lastnosti, ki jih ženske navajajo kot ključne pri izbiri partnerja
Videz ni odločilen: 5 lastnosti, ki jih ženske navajajo kot ključne pri izbiri partnerja
dominvrt
Portal
7 predmetov, ki ne sodijo na podstrešje
Trik za čiščenje sedežne, ki je obnorel družbena omrežja
Trik za čiščenje sedežne, ki je obnorel družbena omrežja
Prepoznajte zgodnje znake artritisa pri psu
Prepoznajte zgodnje znake artritisa pri psu
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
okusno
Portal
Zimske specialitete držav, ki blestijo na olimpijskih igrah
Popolne miške, ki vedno uspejo
Popolne miške, ki vedno uspejo
Hitro kosilo, ki vedno reši dan
Hitro kosilo, ki vedno reši dan
7 živil, ki jih lahko jeste po pretečenem roku (če veste, kako preveriti varnost)
7 živil, ki jih lahko jeste po pretečenem roku (če veste, kako preveriti varnost)
voyo
Portal
Sledi v snegu
Kmetija
Kmetija
Trinajst življenj
Trinajst življenj
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1527