Slovenija že 15 let brez belega božiča, letos nas čaka eden najtoplejših

V nadaljevanju zime se bomo, kot vse kaže, pogosto nahajali na meji med toplejšo in hladnejšo zračno maso. Za višje lege to pomeni, da bo zima radodarna s snegom. Če bo meja med hladnim in toplim zrakom potekala nekoliko južneje od naših krajev, bodo lahko večje pošiljke snega deležne tudi nižine, v nasprotnem primeru pa bo po dolinah večinoma deževalo.

Ob koledarski zimi več dogodkov

Astronomski observatorij ljubljanske fakultete za matematiko in fiziko ob zimskem solsticiju danes od 18. do 21. ure vabi na dan odprtih vrat. Radovedni obiskovalci in astronomski navdušenci si bodo lahko ogledali delovanje observatorija, prvič pogledali skozi teleskop in od profesionalnih astronomov izvedeli kaj več o najnovejših odkritjih v tej vedi.

Na raziskovalno dejavnost na observatoriju ter ogled kontrolne sobe AAT in teleskopa Vega se bodo obiskovalci podali s Samom Ilcem, Rokom Vogrinčičem in Bojanom Dintinjanom. Dunja Fabjan bo posredovala kratke novice iz vesolja, Herman Mikuž in študenti astronomske smeri na FMF pa bodo vodili opazovanje s teleskopi na travniku za observatorijem.