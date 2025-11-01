Svetli način
Slovenija

Slovenija že deseto leto piha 0,0

Ljubljana, 01. 11. 2025 07.49 | Posodobljeno pred 1 uro

U.Z.
Ministrstvo za zdravje in Policija znova združujeta moči v tradicionalni akciji Slovenija piha 0,0, ki letos praznuje deset let ozaveščanja o nevarnostih vožnje pod vplivom alkohola. Akcija, ki se začenja danes, bo potekala do 11. novembra, v tem času pa bodo policisti po vsej Sloveniji izvajali poostrene nadzore prometa in preverjali psihofizično stanje voznikov. Ves november bodo ozaveščali o pasteh prekomernega pitja alkohola, udeležence v akciji pa bodo nagradili s koncertom Slovenija piha 0,0.

Mesec november, še posebej okoli martinovega, je znan po pokušanju, pitju in prekomernem pitju alkohola. Da bi bile naše ceste varnejše za vse prometne udeležence, policisti v okviru akcije Slovenija piha 0,0 letos že desetič voznikom sporočajo, da alkohol ne sodi za volan, da so opiti vozniki nevarni vozniki, posledice nepravilne odločitve voznika pod vplivom alkohola in drugih psihoaktivnih snovi pa bodo poleg voznika čutili tudi sopotniki, drugi udeleženci v prometu in tudi njihovi najbližji. 

Zato policisti z akcijo Slovenija piha 0,0 vse prebivalce ozaveščajo o pasteh prekomernega pitja alkohola, voznike pa nagovarjajo, naj sedejo za volan samo, če niso pili alkoholnih pijač.

Alhokol in vožnja ne sodita skupaj
Alhokol in vožnja ne sodita skupaj FOTO: Shutterstock

Akcijo Slovenija piha 0,0 na terenu pričenjajo danes in bo trajala do torka, 11. novembra. V tem času bodo policisti poostreno nadzirali psihofizično stanje voznikov oziroma preverjali vsebnost alkohola v izdihanem zraku. Kršitelje čaka kazen v skladu s predpisi, vozniki, ki bodo "napihali 0,0", pa bodo prejeli letak z možnostjo pridobitve vstopnice za tradicionalni koncert Policijskega orkestra in glasbene gostje Nine Pušlar. Koncert bo v četrtek, 20. novembra 2025, ob 20. uri v Media Centru Ljubljana (ob Cvetličarni), Kranjčeva ulica 22, v Ljubljani.

Brezplačne vstopnice bo v času terenske akcije mogoče osvojiti tudi na Facebook strani Slovenija piha 0,0. Več informacij o akciji je dostopnih na spletni strani www.nulanula.si.

Akciji se pridružujejo tudi inšpekcijske službe tržnega in zdravstvenega inšpektorata, ki bodo v okviru svojih pristojnosti nadzorovale prodajo in ponudbo alkoholnih pijač, pa tudi nevladne organizacije, ki delujejo na področju ozaveščanja glede alkohola.

"Alkohol deluje opojno, povzroča zasvojenost, škoduje zdravju in je eden glavnih dejavnikov tveganja za kronične nenalezljive bolezni, tudi raka (med drugim raka ust, grla, jeter in dojk). Škoda prekomernega pitja se kaže na vseh področjih našega življenja. Še posebej v cestnem prometu, ko alkohol in druge psihoaktivne snovi vplivajo na spremembo vozniških sposobnosti in slog vožnje, zato prispevajo k večjemu tveganju za nastanek prometne nesreče," opozarjajo policisti.

Alkotest naj vsakič pokaže 0,0.
Alkotest naj vsakič pokaže 0,0. FOTO: Policija

Za varnost v prometu smo odgovorni vsi. Vozniki, ki se za volan usedejo trezni, prispevajo k večji varnosti vseh udeležencev v prometu. Že ena nepremišljena odločitev lahko spremeni življenje posameznika in njegovih bližnjih, še dodajajo policisti. "Vabimo vas, da tudi med martinovim praznujemo življenje brez alkohola. Izberi sebe, ne alkohola!"

