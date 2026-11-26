V okviru drugega poziva za pridobitev sredstev v okviru evropskega instrumenta SAFE (Security Action for Europe) sta bila na podlagi usklajevanja znotraj ministrstva za obrambo in potrjene investicijske dokumentacije opredeljena dva možna projekta za financiranje, so po današnji seji sporočili z vladnega urada za komuniciranje.

Omenjena projekta sta "Kopenski sistem zračne obrambe" ter "Vojaški sistemi brezpilotnih zrakoplovov" v kategorijah mikro, mini in majhni.

Po navedbah vlade predstavljata "izhodišče za nadaljnjo preučitev možnosti financiranja obrambnih zmogljivosti Slovenije z uporabo finančnega instrumenta SAFE in za načrtovanje nadaljnjih aktivnosti v zvezi z morebitno vključitvijo v navedeni mehanizem".