V okviru drugega poziva za pridobitev sredstev v okviru evropskega instrumenta SAFE (Security Action for Europe) sta bila na podlagi usklajevanja znotraj ministrstva za obrambo in potrjene investicijske dokumentacije opredeljena dva možna projekta za financiranje, so po današnji seji sporočili z vladnega urada za komuniciranje.
Omenjena projekta sta "Kopenski sistem zračne obrambe" ter "Vojaški sistemi brezpilotnih zrakoplovov" v kategorijah mikro, mini in majhni.
Po navedbah vlade predstavljata "izhodišče za nadaljnjo preučitev možnosti financiranja obrambnih zmogljivosti Slovenije z uporabo finančnega instrumenta SAFE in za načrtovanje nadaljnjih aktivnosti v zvezi z morebitno vključitvijo v navedeni mehanizem".
Če bo Evropska komisija pozitivno ocenila prošnjo Slovenije za pridobitev posojila, vlada nalaga ministrstvu za finance, da s pristojnimi institucijami EU sklene sporazum o posojilu, ministrstvu za obrambo pa, da pripravi naložbeni načrt v skladu z zahtevami instrumenta SAFE.
Članice EU so lani dosegle dogovor o vzpostavitvi mehanizma SAFE, v okviru katerega jim je bilo na razpolago do 150 milijard evrov posojil za skupno naročanje vojaške opreme. Po prvem krogu razpisov, v katerem je sodelovalo 19 članic, je v drugem krogu na voljo ostalo še 21,3 milijarde evrov sredstev, za katera lahko države zaprosijo.
Posojilni mehanizem je del načrta za ponovno oborožitev Evrope, ki je namenjen okrepitvi obrambnih zmogljivosti članic EU.
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