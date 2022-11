Slovenija želi postati ena najbolj trajnostnih turističnih destinacij na svetu

Slovenija je prva evropska država, ki je prejšnji mesec gostila letno konferenco uglednega ameriškega združenja Transformational Travel Council – TRANSCEND '22. V Logarsko dolino je prišlo več kot sto tujih novinarjev, organizatorjev potovanj, turističnih agencij in strokovnjakov potovalne industrije iz 26 različnih držav. Po besedah direktorice Slovenske turistične organizacije Maje Pak je bil dogodek pomembna priložnost, da Slovenijo predstavimo kot trajnostno destinacijo in izpostavimo ključne korake, ki smo jih naredili, da postanemo ena najbolj trajnostnih turističnih destinacij na svetu.

icon-expand Več kot sto tujih državljanov iz celega sveta, ki delajo v turizmu ali so kakor koli drugače povezani z njim, se je družilo v Logarski dolini. FOTO: Mitja Kobal Karata Film

"Novinarji, prisotni na dogodku, ustvarjajo za globalno prepoznavne in prestižne medije, kot so National Geographic, Lonely Planet, Conde Nast, New York Times, BBC Travel, Forbes in mnoge druge. Poleg konference so se nekateri novinarji in organizatorji potovanj udeležili tudi pripravljenih študijskih potovanj, zato je bil dogodek za nas pomemben tudi z vidika promocije, saj smo Slovenijo in našo turistično ponudbo lahko predstavili bralcem najbolj prestižnih svetovnih turističnih medijev," pravi Maša Klemenčič, vodja projektov pri Slovenski turistični organizaciji. "Dejstvo, da je bila Slovenija prva evropska država, ki je gostila konferenco združenja Transformational Travel Council, je za Slovenijo v prvi vrsti veliko priznanje, saj gre za organizacijo, ki združuje številne pomembne novinarje in organizatorje potovanj s celega sveta, ki so hkrati ozaveščeni o vplivu turizma na lokalno skupnost in okolje. To so ljudje, ki se pri svojem vsakdanjem delu trudijo za boljši, bolj vključujoč turizem, ki je odgovoren do okolja," razlaga Klemenčičeva.

icon-expand FOTO: Mitja Kobal Karata Film icon-chevron-left icon-chevron-right

Tema letošnjega dogodka oziroma konference združenja je bila povezovanje in sodelovanje v smeri trajnostne preobrazbe turizma. Slovenija svojo trajnostno usmerjenost dokazuje z več kot 200 člani Zelene sheme slovenskega turizma, pravi direktorica Maja Pak, 90 odstotkov prenočitev pa se zgodi v destinacijah, ki imajo znak Slovenia Green. Po besedah prve dame slovenskega turizma organizacija Transformational Travel Council (TTC) podpira vizijo trajnostnega turizma Slovenije, so zavezani trajnosti in so v sklopu dogodka tudi iskali rešitve, kako ustvariti pozitivne spremembe na področju potovanj. Prva letna konferenca združenja je bila leta 2020 v zvezni državi Washington. Soustanovitelj in direktor Transformational Travel Council Jake Haupert je povedal, da so počaščeni, da so lahko TRANSCEND '22 organizirali v Sloveniji. "Zaradi edinstvene narave dogodka je Slovenija idealna destinacija za soustvarjanje te izkušnje skupaj z ekipo TTC. Slovenija kot vodilna v trajnostnih praksah uteleša vse, kar predstavlja TTC. Inovativno razmišljanje, navdihnjeno delovanje za reševanje izzivov našega časa in postavljanje ljudi na prvo mesto. Ne bi mogli biti bolj počaščeni, da je Slovenska turistična organizacija naš glavni partner, ki usmerja in podpira udeležence pri ustvarjanju pozitivnih sprememb s svojim delom na potovanjih." Vodja projektov Maša Klemenčič pravi, da so v združenju TTC za ta dogodek Slovenijo izbrali zaradi vodilne vloge na področju vzpodbujanja trajnostnega razvoja turizma na nacionalni ravni in uspešnosti nacionalne certifikacijske Zelene sheme slovenskega turizma. "Slovenska turistična organizacija namreč v sodelovanju z različnimi deležniki že od leta 2015 z Zeleno shemo slovenskega turizma skrbi za trajnostno upravljanje destinacij in razvoj turistične ponudbe, ki je prijazna do naravnega in družbenega okolja."

icon-expand V Logarsko dolino so prišli dobri poznavalci turistične dejavnosti iz 26 držav. FOTO: Mitja Kobal Karata Film

Udeleženci konference so spoznali tudi lokalno okolje, Logarsko dolino in Solčavo, kjer je potekala konferenca, in še nekaj drugih krajev. Nad Slovenijo so bili navdušeni, takšno sporočilo pa, da bodo ponesli tudi v širni svet, pravi Klemenčičeva. Slovenska turistična organizacija s partnerskim sodelovanjem pri takšnem dogodku krepi prepoznavnost in ugled Slovenije kot trajnosti zavezane destinacije ter vzpodbuja hitrejše okrevanje in krepitev turističnega sektorja, pravijo na STO. Županja občine Solčava Katarina Prelesnik pa meni, da je bila to odlična priložnost za promocijo lokalnih storitev in produktov, ki pomembno prispevajo k preoblikovanju turistične industrije za 21. stoletje. "Organizatorji so našo destinacijo prepoznali kot dober primer trajnostnega turizma z dolgoletno tradicijo. Turistični ponudniki v destinaciji in sodelovanje lokalnega prebivalstva s podporo lokalne skupnosti so primer uspešnega razvoja lokalnega okolja, kjer trajnostni turizem pozitivno vpliva na celotno ekonomijo skupnosti, z vso skrbnostjo do varovanja naravnih virov in okolja," pravi Prelesnikova.

icon-expand FOTO: 24ur.com in Tomo Jeseničnik icon-chevron-left icon-chevron-right

Družina Plesnik je v Logarski dolini prisotna že vse od leta 1426 Pet turističnih objektov v osrednjem delu Logarske doline je v lasti družinskih članov znane družine Plesnik, ki je v dolini prisotna že vse od leta 1426. V Krajinskem parku Logarska dolina tako v bistvu živi le 32 ljudi, v celotni občini Solčava je dobrih 500 prebivalcev, dnevnih turistov pa imajo okoli 100 tisoč na leto. In kar je še posebej zanimivo – tu ni priseljencev, ni turistov, ki bi bili lastniki zemljišč ali počitniških objektov. Zemljišča ostajajo v lasti domačinov. Tako v Logarski dolini živijo samo štiri družine, poleg Plesnikovih še tri. In tako je že skoraj 600 let.

icon-expand Družina Plesnik: Nina Plesnik s partnerjem Nenadom, Franci Plesnik z ženo Barbaro, Martina Plesnik s sestro Dragico ter Primož Plesnik s partnerico Andrejo. FOTO: 24ur.com

V lanskem letu so imeli v občini Solčava 39.808 nočitev, od tega polovico v Logarski dolini, kamor se poleti zgrne tudi po 700 vozil dnevno. Kadar padajo rekordi, pa tudi več kot tisoč. Turistom je na Solčavskem na voljo več kot 800 ležišč. Turizem je na polno zaživel leta 1932, ko je tu nastal prvi hotel Plesnik, ki je bil kasneje med vojno požgan. Z novim hotelom je novo zgodbo leta 1995 začela lastnica objekta Martina Plesnik. Poleg hotela ima družina v turistični ponudbi še Vilo Palenk, Eko hišo Na razpotju, Kmečko hišo Ojstrica in Turistično kmetijo Plesnik. Tudi udeležencem konference ameriškega združenja so predstavili ponudbo celotne doline, bivali so v vseh objektih, se zabavali, degustirali domače pridelan gin, ki je dobil letos srebrno medaljo v Londonu, in uživali v lokalnih kulinaričnih dobrotah. Najbolj navdušeni pa so bili nad tem, da so čas preživljali z družino in za nekaj dni postali njihovi družinski člani.

icon-expand Udeleženci konference so bili navdušeni nad programom, ki so jim ga pripravili gostitelji, sodelovali so tudi najmlajši. FOTO: Mitja Kobal Karata Film

"Smo veseli, da ima občina Solčava posluh za takšne dogodke in da smo lahko s skupnimi močmi poskrbeli, da je bilo gostom lepo, da so dobro jedli in uživali v neokrnjeni naravi. Predvsem pa smo jih obravnavali, kot da so del naše družine. Mislim, da smo presegli njihova pričakovanja, saj so nam ob odhodu dejali, da bo imela naslednja država, ki jih bo gostila, res težko nalogo, da nas preseže," pravi Andreja Bizjak, ki skrbi za goste v Eko hiši Na razpotju. Z mnogimi gosti imajo tudi sicer prijateljske vezi, pravi. Dogodek TRANSCEND je dal vsem potrditev, da ne le, da se govori in piše o trajnostnem turizmu, ampak so ga v polni meri tudi doživeli, pravi Bizjakova in dodaja, da je tujce očarala gostoljubnost domačinov in povezanost celega kraja, seveda pa tudi zavezanost k ohranjanju narave in kulturne dediščine.

icon-expand Člani družine Plesnik, ki imajo v Logarski dolini pet turističnih objektov. Čeprav vsak vodi svoj objekt in program, pa so vsi poslovno zelo povezani. FOTO: 24ur.com

Direktorica Hotela Plesnik Nina Plesnik pravi, da je bilo zanimivo prisluhniti različnim izkušnjam iz turizma, ki so jih delili udeleženci konference, saj se vsi zavzemajo za iste stvari – skrb za naravo in sočloveka oziroma kako v teh časih potovati drugače. Vsi Plesnikovi turistični objekti so tudi sicer zavezani različnim okoljskim certifikatom in ekološkim standardom, kar pomeni, da dosledno spoštujejo pravila ekološkega obnašanja v turizmu. "Skrbimo za okolju prijazno ponudbo, kupujemo hrano lokalnih pridelovalcev, ohranjamo to tradicijo, da podpiramo lokalne dobavitelje in slovenske turistične kmetije. Prav tako vsak mesec merimo porabo elektrike, plina, ogrevanja in količine smeti s ciljem, da ustvarjamo prihranke in zmanjšujemo negativne vplive na okolje, ki nastajajo zaradi turizma. Trudimo se zmanjšati porabo vode in energije, odpadke pa zmanjšati na minimum. V hotelu prakticiramo celo kuhinjo brez odpadkov. Poleg tega pa gostom postrežemo predvsem lastne izdelke, ki jih sami pripravimo, vse od marmelade do suhomesnatih izdelkov, čajev, paštet, sami pečemo kruh, torte, sladice in se v največji možni meri poslužujemo darov narave," razlaga Nina Plesnik.

icon-expand FOTO: 24ur.com icon-chevron-left icon-chevron-right

Navade gostov se spreminjajo, večina išče mir in stik z naravo Navade turistov so se v zadnjih letih močno spremenile, pravijo naši sogovorniki. Če so včasih iskali zabave in žur do jutranjih ur, je danes povsem drugače. "Večina si želi uživati v umirjenem okolju brez gneče in hrupa, radi jedo domačo, kakovostno hrano, se sprostijo v naravi, odklopijo od vsakdanjega tempa. To je tudi edini način, da ohranimo mentalno, fizično in duševno zdravje. Razen julija in avgusta, ko je pri nas res ogromno turistov, ljudje tukaj lahko najdejo mir, da umirijo misli in se spočijejo. Ni več pomembno samo, da potujemo po svetu, pomembno je tudi potovanje vase, z različnimi tehnikami. In tudi to ljudje iščejo v turizmu, doma in po svetu," razlaga Andreja Bizjak, ki skupaj s partnerjem Primožem Plesnikom vodi Eko hišo Na razpotju, kjer sta ustvarila tudi Pravljični gozd, ki ga vsako leto obiščejo številne družine iz vse Slovenije, pa tudi vrtci in šole.

icon-expand Lastnica hotela Martina Plesnik in sestra Dragica iz Eko hiše Na razpotju FOTO: 24ur.com

Če so turisti včasih dali velik poudarek na wellness, iskali zgolj bazene in savne, se danes osredotočajo tudi na selfness, kar pomeni poglabljanje vase, pravi Bizjakova. "Goste zanimajo predvsem zdrava prehrana, joga, dihalne vaje, meditacije, razstrupljanje, domače zdravilne rastline, masaže z doma izdelanimi eterični olji, senene kopeli in podobno." Med tujci, ki prihajajo v Logarsko dolino, jih je največ iz Amerike, Anglije, Belgije, Nizozemske in Nemčije. "Občudujejo naravne znamenitosti našega krajinskega parka, kolesarijo, obiskujejo planinske koče, s kolesi se odpravijo tudi po panoramski cesti vse do višine 1300 metrov, pozimi lahko tečejo na smučeh, organiziramo jim tudi večerne pohode z baklami, radi obiščejo Pravljični gozd, kjer na 21 pravljičnih postajah dobijo informacije o naravni in kulturni dediščini Solčavskega," razlaga Nina Plesnik. Sicer pa je Solčavsko že tretje leto med Top 100 destinacijami na svetu. Dobili so tudi že priznanje Svetovne turistične organizacije v kategoriji najboljše turistične vasi. V Sloveniji pa tudi že zlato priznanje za destinacijo in še posebej kot krajinski park, prav tako imajo vsi Plesnikovi turistični objekti pridobljene različne eko certifikate.

icon-expand Logarsko dolino vsako leto obišče 100 tisoč dnevnih turistov. FOTO: Mitja Kobal Karata Film