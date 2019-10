Slovenija želi uvoziti več tisoč filipinskih delavcev

Silvestre Bello je povedal, da je interes za uvoz delavcev izrazila slovenska stran. Iščejo se predvsem delavci v zdravstvu, inženirji, avtoprevozniki, delavci v strežbi, upravljavci strojev in opreme ter delavci v drugih proizvodnjah. Bello je slovenski delegaciji povedal, da morajo najprej s Filipini skleniti bilateralni dogovor, kot sta to na primer storili Rusija in Kanada.

Bello je povedal, da se jim slovenska ponudba sicer zdi zanimiva, saj za razliko od Bližnjega vzhoda, tukaj delavci lahko pričakujejo višje dohodke. "Plače so večje kot na Bližnjem vzhodu. V Savdski Arabiji so na primer okrog 360 evrov, v Sloveniji pa lahko pričakujejo okrog 900 evrov, če nam uspe doseči sporazum in strinjanje z določbami in predlogi pogodbe."

Po besedah sekretarja s filipinskega ministrstva za delo bo oblikovana delovna skupina, ki se bo pogajala o pravicah in dolžnostih delavcev. To je proces, ki naj bi trajal okrog tri mesece. Znanje angleščine bo eden od osnovnih predpogojev za pristop k prijavi.