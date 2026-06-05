Slovenija znova obstala, od Kopra do Ljubljane dve uri in pol

Moški stoji do kolen v vodi v bazenu in zavpije: "To ni mogoče! To ni mogoče!" Čez nekaj minut ponovno: "To ni mogoče!" Približa se kopališki mojster in vpraša: "Kaj ni mogoče?" "Moja žena se je včeraj naučila plavati, sedaj pa že pol ure plava pod vodo!"