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Slovenija

Slovenija znova obstala, od Kopra do Ljubljane dve uri in pol

Ljubljana, 05. 06. 2026 15.50 pred 10 minutami 1 min branja 49

Avtor:
D.L.
Gneča na avtocesti

Petkovo popoldne znova prinaša polžje premikanje po številnih odsekih slovenski avtocest. Najhuje je na "primorki", na vrhuncu prometne konice je pot od Kopra do Ljubljane trajala debeli dve uri in pol, zdaj pa traja dve uri in četrt. Zastoji so tudi na ljubljanski obvoznici ter na gorenjski in štajerski avtocesti.

Na ljubljanski obvoznici so zastoji od Viča mimo Kozarij ter naprej proti Primorski in Gorenjski. Prav tako "vse stoji" med Kozarjami in Kosezami ter naprej do predora Šentvid proti Kranju, zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid; med Brdom in Kozarjami proti Brezovici ter od Rudnika mimo Malenc ter naprej na dolenjsko avtocesto proti Šmarju Sapu, poroča prometnoinformacijski center. 

Na primorski avtocesti so zastoji:

- med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru;

- med Senožečami in Postojno proti Ljubljani;

- med Postojno in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani.

Na gorenjski avtocesti:

- med predorom Šentvid in priključkom Vodice na posameznih odsekih proti Kranju;

- pred predorom Karavanke proti Avstriji, 2 km.

Na štajerski avtocesti pa:

- med prehodom in priključkom Šentilj proti Mariboru;

- med Zadobrovo in Sneberjami proti Celju.

Prav tako o zastojih poročajo z naslednjih cest: Lesce–Bled, Vič–Brezovica, Postojna–Razdrto, Logatec–Vrhnika.

Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč.

Vir podatkov: Promet.si

promet zastoji

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Na priključku Postojna večtedenske zapore

24ur.com Večkilometrski zastoj na gorenjski avtocesti, pot daljša za več kot pol ure
24ur.com Prehiter voznik s prikolico ohromil promet proti Primorski
24ur.com Promet na avtocestah se je popoldne umiril
24ur.com Na cestah po državi ponekod znova zastoji
24ur.com Promet ni več ohromljen, razmere se umirjajo
24ur.com Primorka obstala
24ur.com Na Gruškovju dopoldne za izstop iz države čakali skoraj eno uro
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KOMENTARJI49

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05. 06. 2026 17.13
Bo treba nehati graditi samo po Ljubljani. Ljubljana ni vsa Slovenija. Tudi mi Ljubljančani smo vse bolj nezadovoljni. :(
Odgovori
0 0
05. 06. 2026 17.13
Konec dneva samo poglejte Dunaj. Tudi tam imajonzastoje vsak dan. :)
Odgovori
0 0
123soba
05. 06. 2026 17.07
Zakaj zapirajo predor Šentvit. Zato da so zastoji.
Odgovori
0 0
marol
05. 06. 2026 17.06
od Kopra do Ljubljana.... bravo pismenost, uredništvo in lektorji. A zdaj že vse članke pišejo športni novinarji ali osebe, ki jim prvi jezik ni Slovenščina?
Odgovori
+1
1 0
Spark
05. 06. 2026 17.06
Naj bo tistim,ki gužvo delajo enkrat v opomin,da se zaradi njih stoji cele ure,še bolj drsajte na hevaško,ko ste dva dni fraj,dan pa pol rezervirajte,za premikanje v kolonah..
Odgovori
+0
1 1
AMZS
05. 06. 2026 17.03
Pocakajmo do vecera ko zacnejo na darsu delat. In bodo rekli cez dan ne bomo bomo samo zvecer
Odgovori
0 0
Sloale
05. 06. 2026 17.00
Neeee mogoce. To je pa prvic letos 🤣🤣🤣🤣🤣
Odgovori
+2
2 0
grumf
05. 06. 2026 16.59
Hehe, da se nam slloh da komentirat prometne zastoje hahha
Odgovori
+2
2 0
deltex
05. 06. 2026 16.56
Takole je: na našij cestah je preveč prometa! Veliko ga povzročamo sami, potem so tu še tujci in tranzit in smo tam. Saj to ni samo problem Slovenije, zelo podobno je povsod po Evropi. Mi smo samo bolj zjamrani. Noben Vrtovec ali nov direktor Darsa ne bo tega rešil kar tako. Lahko seveda ustavijo vsa dela, ampak potem bo še huje čez leto ali dve. Gotovo pa se da še kaj optimizirati. V ponedeljek bodo zaprli še polovico Štajerke med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Šlo bo po enem pasu v vsako smer. To se že dolgo ve, upam da je imel novi minister čas naštudirati nove rešitve...pa naj jih predlaga. Nakladati zna, zdaj naj pa še kaj pokaže.
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+3
4 1
patria
05. 06. 2026 16.50
Kje si Vrtoveeeeeec???? Zakaj ne delaš red? Si snedel obljubo?
Odgovori
-3
3 6
Zanesenjak
05. 06. 2026 16.48
Prepričan sem, da je mnogo zastojev, ker se ne upošteva hitrost, s katero se umirja promet. Če bi to vsi upoštevali ne bi prihajalo do efekta harmonike. Dnevno vozim po avtocestah. Vsakič, ko upoštevam hitrost za umirjanje pred ovirami ali gradbišči ali na njih samih, me prehitevajo po levi in desni.
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+5
6 1
Bolje100letBogat kot7dniReven
05. 06. 2026 16.59
Zanesnjak...si pomislil, da če imaš 200 metrov varnostne razdalje, pomeni 5 takih, pa je samo 5 avtomobilov v enemu kilometru...in drugo, če zmanjšaš hitrost, se zmanjša število avtomobilov, ki bi v določenem času prišlo na cilj...
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+1
1 0
Bolje100letBogat kot7dniReven
05. 06. 2026 17.11
Zasenjak...evo izračuna...če bi vsi vozili 50 km/h in imeli razdaljo 200 metrov, bi v eni uri čez določeno točko prišlo 259 avtomobilov...če pa bi vsi vozili 100 km/h in imeli razdsljo 30 metrov, bi določeno točko prevozilo 3.680 avtomobilov...
Odgovori
0 0
Bolje100letBogat kot7dniReven
05. 06. 2026 17.14
V Ljubljano pa se dnevno pripelje cca 150.000 avtomobilov...50 km/h in 200 m razdalje pri dvopasovnici pomeni 520 avtomobilov na uro, pri 100 km/h in 30 m razdalje pa 7.400 avtomobilov na uro...
Odgovori
0 0
geemale
05. 06. 2026 16.47
naslednjih nekaj tednov bo ključnih!
Odgovori
-1
0 1
zajebant1
05. 06. 2026 16.45
Ustaviti dela odmakniti zapore in sprostiti 2 pasa v vsako smer do sredine septembra
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+1
2 1
boslo
05. 06. 2026 16.56
Ribič trdi, da je poleti med sezono, manj prometa...
Odgovori
+2
2 0
Uporabnik1921539
05. 06. 2026 16.44
kaj,ko bi enkrat napisali...Dars dela podnevi na enem gradbiscu,ostala so opustili,ker so placani iz nasega denarja in se bojijo,da bo kdo sel preprosto pred sodnika,ker je to nenormalna gospidarska skoda in cutijo miralno odgovornost
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+1
2 1
IS58
05. 06. 2026 16.42
Vrtovec je oblubil nočno smeno že v petek. Sedaj pa delavci ne morejo v nočno izmeno, ker so ceste polne turistiv. To bo še hec.
Odgovori
+2
4 2
zajebant1
05. 06. 2026 16.46
To ti govoriš ko nimaš pojma o postopku zaposlovanja dodatnih delavcev ali podizvajalcev, se vidi, da si levak
Odgovori
+0
2 2
misekmali
05. 06. 2026 16.38
Že delujejo prvi ukrepi nove vlade.
Odgovori
-9
3 12
Stojadina-sportiva
05. 06. 2026 16.44
Ja se vidi, da se enim že pošteno kisa, pa še začeli niso...
Odgovori
+2
3 1
Stojadina-sportiva
05. 06. 2026 16.38
Kdor ne stoji ni slovenc hej hej hej.
Odgovori
+5
6 1
dule07
05. 06. 2026 16.38
Danes že delajo ponoči.
Odgovori
+0
2 2
IS58
05. 06. 2026 16.37
Vrtovec je v ŠOKU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Odgovori
-1
4 5
dule07
05. 06. 2026 16.35
Še malo, pa bo Petrol upočasnil dobave goriva na BS servise
Odgovori
+0
3 3
dule07
05. 06. 2026 16.34
Evo nova vlada je porihtala. Že je vse ok.
Odgovori
-7
4 11
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