Slovenija znova obstala, od Kopra do Ljubljane dve uri in pol

Na ljubljanski obvoznici so zastoji od Viča mimo Kozarij ter naprej proti Primorski in Gorenjski. Prav tako "vse stoji" med Kozarjami in Kosezami ter naprej do predora Šentvid proti Kranju, zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid; med Brdom in Kozarjami proti Brezovici ter od Rudnika mimo Malenc ter naprej na dolenjsko avtocesto proti Šmarju Sapu, poroča prometnoinformacijski center.
Na primorski avtocesti so zastoji:
- med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru;
- med Senožečami in Postojno proti Ljubljani;
- med Postojno in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani.
Na gorenjski avtocesti:
- med predorom Šentvid in priključkom Vodice na posameznih odsekih proti Kranju;
- pred predorom Karavanke proti Avstriji, 2 km.
Na štajerski avtocesti pa:
- med prehodom in priključkom Šentilj proti Mariboru;
- med Zadobrovo in Sneberjami proti Celju.
Prav tako o zastojih poročajo z naslednjih cest: Lesce–Bled, Vič–Brezovica, Postojna–Razdrto, Logatec–Vrhnika.
Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč.
Vir podatkov: Promet.si
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