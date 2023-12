Slovenija znova podaljšala nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko

Vlada je na današnji seji podaljšala začasni ponovni nadzor na notranjih mejah s Hrvaško in Madžarsko za še 12 dni, in sicer do 21. decembra. Ob upoštevanju načela sorazmernosti bodo ukrepi na notranjih mejah še naprej ciljno usmerjeni na preprečevanje terorizma, ekstremizma in čezmejne kriminalitete, so sporočili po seji vlade.

Ukrepi bodo še naprej potekali tako, da bodo čim manj vplivali na potnike, okolje in gospodarstvo ter še posebej na življenje prebivalstva ob meji. Prav tako bo slovenska policija še naprej izvajala skupne aktivnosti s policijama sosednjih držav, kot so mešane patrulje, skupni nadzori, izmenjava informacij, redna posvetovanja in drugo, so sporočili z notranjega ministrstva. Slovenija je mejni nadzor uvedla 21. oktobra po odločitvi Italije o nadzoru na slovenski meji. Podobno kot Italija je tudi Slovenija med razlogi za odločitev o začasni ponovni uvedbi nadzora navedla grožnje javnemu redu in notranji varnosti v EU, razmere na Bližnjem vzhodu in v Ukrajini ter preprečevanje terorizma. PREBERI ŠE Slovenija namerava podaljšati nadzor na meji do poletja Kot je nedavno dejal notranji minister Boštjan Poklukar, pa namerava Slovenija po 21. decembru nadzor na meji podaljšati še za pol leta zaradi srednje stopnje teroristične ogroženosti Slovenije in visoke stopnje teroristične ogroženosti v EU. Trenutno vlada podaljšuje nadzor po 28. členu schengenskega zakonika, kar lahko izvaja največ dva meseca, torej do 21. decembra. Po tem datumu pa bi Slovenija mejni nadzor na notranji schengenski meji lahko izvajala po 25. in 27. členu zakonika, ki omogočata vzpostavitev notranje kontrole na meji za pol leta.