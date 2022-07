Slovenija zopet napredovala na indeksu digitalnega gospodarstva in družbe

Objavili so najnovejše poročilo indeksa digitalnega gospodarstva in družbe. Razvidno je, da je Slovenija ponovno napredovala in se uvrstila na doslej najvišje, 11. mesto. V indeksu se uvršča nad evropsko povprečje in tako kot lani zaseda mesto pred Francijo, Litvo, Portugalsko, Latvijo, Italijo, Češko, Ciprom, Hrvaško, Madžarsko, Slovaško, Poljsko, Grčijo, Bolgarijo in Romunijo. Letos smo v digitalnem napredku dodatno prehiteli še Nemčijo in Belgijo.

Ministrica za digitalno preobrazbo dr. Emilija Stojmenova Duh je ob objavi indeksa digitalnega gospodarstva in družbe za leto 2022 dejala, da tudi ti najnovejši podatki razkrivajo, "da je delo slovenskih strokovnjakov na tem področju v zadnjih let obrodilo sadove". Slovenija je v skupni razvrstitvi indeksa, ki meri digitalni napredek držav članic, pridobila dve mesti in med 27 članicami Evropske unije tako napredovala na skupno 11. mesto. "Slovenija nad evropskim povprečjem ostaja na področju povezljivosti, kjer smo z odličnim rezultatom pripomogli tudi z ukrepi gradnje širokopasovnih omrežij in na področju integracije digitalnih tehnologij, predvsem storitev v oblaku in umetne inteligence. Razveseljujoč je tudi delež uporabnikov storitev e-uprave, ki je lani dosegel 77 odstotkov vseh uporabnikov interneta, in nas uvršča več kot 10 odstotkov nad povprečje EU. Prav tako smo že več let odlični na področju odprtih podatkov," je uvrstitev Slovenije ocenila ministrica. Poročilo temelji večinoma na podatkih iz prve četrtine leta 2021, presečni datum za podatke, povzete po Eurostatu, je namreč 1. april 2021.

icon-expand DESI 2022 FOTO: Gov.si

Evropska komisija od leta 2014 spremlja letni digitalni napredek držav članic in na osnovi parametrov pripravi vsakoletno poročilo DESI. Slednje je do leta 2020 vključevalo analizo na evropski ravni za pet področij digitalnega gospodarstva in družbe: povezljivost, človeški kapital, uporaba internetnih storitev, integracija digitalne tehnologije ter digitalne javne storitve. Leta 2021 je Evropska komisija poročilo prilagodila in uskladila s štirimi glavnimi točkami iz predloga Komisije za sklep o vzpostavitvi programa politike "Pot v digitalno desetletje", o katerem sta Evropski parlament in Svet pred kratkim dosegla začasni dogovor. Izziv za Slovenijo ostajajo digitalna znanja in spretnosti Slovenija je med članicami EU na področju človeškega kapitala uvrščena na 17. mesto. V primerjavi z lanskim letom se je na tem področju v Sloveniji zvišal odstotek strokovnjakov s področja informacijsko-komunikacijske tehnologije in leži nad evropskim povprečjem. V letošnjem letu se je metodologija merjenja nekoliko spremenila in se približala Okvirju digitalnih kompetenc za državljane. Zavedanje o nujnosti usvajanja digitalnih spretnosti za vsakogar je pospešilo zavedanje o nujnosti digitalnih spretnosti za vsakogar. "Indeks DESI pa nas je ponovno opozoril na največji izziv Slovenije na področju digitalne preobrazbe. Gre za človeški kapital oziroma digitalna znanja in spretnosti in prav to področje je ena od ključnih prioritet, ki sem si jih zastavila v tem mandatu," je dejala Stojmenova Duh. Verjame sicer, da jim bo z novelo Zakona o digitalni vključenosti in vsemi ostalimi projekti, ki jih načrtujejo na Službi vlade za digitalno preobrazbo, uspelo hitro izboljšati tudi rezultat na tem področju. Povezljivost v Sloveniji Med članicami Evropske unije je Slovenija v povezljivosti uvrščena na 10. mesto. Uspešni smo pri pokritosti gospodinjstev s fiksnim zelo visokozmogljivim omrežjem, precej višje od povprečja pa je predvsem razširjenost optike do prostorov. Glede na poročilo zaostajamo z uvajanjem tehnologije 5G, kar je povezano tudi s tem, da je bila dražba za frekvenčne pasove v aprilu 2021.

icon-expand Slovenija zopet napredovala na indeksu digitalnega gospodarstva in družbe (fotografija je simbolična). FOTO: Shutterstock