Policija bo predstavila poročilo o delu in kako zadovoljni z njimi so državljani

Slovenski policisti bodo predstavili poročilo o delu Policije v letu 2020 in o podatkih, ki so jih zabrali s pomočjo spletnega anketnega vprašalnika. Z njim so iskali odgovor na vprašanje, kako zadovoljni so državljani z delom Policije. Predstavitev rezultatov bomo ob 13. uri spremljali v živo.

Policisti bodo predstavili Poročilo o delu policije za leto 2020 in Poročilo o podatkih zbranih s pomočjo spletnega anketnega vprašalnika "Ocene in stališča prebivalcev Slovenije o delu policije 2021", so sporočili z GPU. icon-expand Kako zadovoljni z delom policistov so državljani? FOTO: Damjan Žibert