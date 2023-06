Šabič: Države bodo v zameno za podporo pričakovale izpolnitev obljub

Zlatko Šabič, profesor mednarodnih odnosov na ljubljanski fakulteti za družbene vede in svetovalec predsednice države, je za STA pojasnil, da je Slovenija kampanjo za nestalno članico sprožila z enim samim namenom, in sicer preveriti, ali v mednarodni skupnosti sporočilo miru in sodelovanja še kaj velja. "To sporočilo je bilo zdaj poslano in to z izjemno odločnostjo. Dobiti 153 glasov podpore po praktično enem letu kampanje ni mala stvar in zgodovina ZN ga bo podčrtano zapisala v svoje zapiske," je ocenil.

Če bi bilo članicam ZN vseeno za ohranjanje mednarodnega miru in varnosti, bi zmagala Belorusija, meni Šabič. "Tako pa je zmagala Slovenija, ki bo zdaj morala pokazati, da lahko izpolni to, kar je obljubila, in bo lahko delovala v dobro vseh držav. Mir in varnost sta namreč edina in nedeljiva."

Kot nestalna članica bo imela Slovenija kar nekaj možnosti vpliva, tudi na postopkovna pravila, ki jih uporablja VS. "Glavni problem danes pa je seveda Ruska federacija, ki ima pravico veta nad vsemi vprašanji t. i. visoke politike. Zato je toliko bolj zaželena in potrebna energija vseh držav članic VS, da z raznimi inovacijami poskušajo zaobiti VS," je dejal. "Prostora za vpliv in sodelovanje pri razpravah o reformah bo veliko, vendar se v mednarodni politiki premiki ne odvijajo čez noč. So rezultat dolgoletnih pogajanj in tu vidim Slovenijo kot aktivno in povezovalno akterko, saj imamo veliko vrhunskih diplomatk in diplomatov," je dodal.