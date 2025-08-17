Slovenija danes zaznamuje državni praznik združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom v spomin na 17. avgust 1919, ko so se ti po več stoletjih madžarske oblasti spet povezali z matico. Osrednja proslava je bila včeraj v Beltincih, predsednica Nataša Pirc Musar pa je v poslanici poudarila vlogo Prekmurja pri krepitvi slovenske identitete.

Praznik združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom je v Sloveniji državni praznik od leta 2006, ni pa dela prost dan.

Izpostavila je prekmursko odprtost in medkulturno sobivanje: "Prekmurje je v več kot sto letih dokazalo, da se raznolikost lahko prepleta v milozvočno harmonijo, saj tu sobivanje različnih ver, jezikov in kultur ni zgolj ideal, temveč vsakodnevna resničnost." Po njenem mnenju različne vere, jeziki in kulture ne pomenijo razdvajanja, temveč bogastvo, "dragoceno dediščino, ki jo občudujemo, spoštujemo in predajamo naprej".

Kot je dejala, današnji praznik ni le spomin na prelomni dogodek, ampak tudi priložnost za razmislek o vztrajnosti, narodnem ponosu in moči Slovencev pri ohranjanju lastne identitete. Po njenih besedah je Prekmurje v zadnjem stoletju dokazalo, da raznolikost lahko postane bogastvo in temelj sobivanja: "Slovenije brez Prekmurja ni – ne le geografsko, temveč tudi v srcu."

V Beltincih so včeraj pripravili osrednjo regijsko prireditev. Slavnostni govorec, zdravnik Samo Zver , je ob omembi nedavnih dogodkov na avstrijskem Koroškem dejal, da moramo biti kot narod pozorni na provokacije, identiteto pa varovati.

Današnji dan pa nas po besedah premierja Roberta Goloba opominja, kako dragoceno je, da kot narod poznamo in spoštujemo svoje korenine. Hkrati je to dan, ko se poklonimo Prekmurkam in Prekmurcem, ki so kljub dolgi tuji nadvladi ohranili svoj jezik, kulturo in identiteto ter na tem gradili prihodnost.

Golob je v poslanici ob današnjem prazniku zapisal, da je bil 17. avgust 1919, ko je bila oblast v pokrajini predana civilnemu upravitelju in so se prekmurski Slovenci znova povezali z matično domovino, zgodovinski trenutek, zmaga vztrajnosti, jezika, kulture in narodne zavesti.

Prekmurje je Slovenija, je nadaljeval. Dom srčnih, pogumnih in ustvarjalnih ljudi, kjer se tradicija prepleta z inovacijami, kjer toplina skupnosti hodi z roko v roki s sodobnim razvojem. Iz Prekmurja prihajajo vrhunski znanstveniki, podjetniki, kulturniki in športniki, pa tudi preprosti, a modri ljudje, ki povezujejo skupnosti, gradijo zaupanje in ohranjajo skrb za sočloveka.

Spomnil je, da se v zadnjih letih v Prekmurje vrača, kar mu pripada. To so nove priložnosti, razvojni projekti, vlaganja v zdravstvo, kmetijstvo, znanost in turizem, je naštel.

Ob tem je ugotovil, da regija postaja eno najživahnejših razvojnih območij naše države z jasnim pogledom v prihodnost, hkrati pa ostaja dragoceni in nezamenljivi del slovenske raznolikosti pokrajin, zgodovine in ljudi.

Zato danes praznujemo skupaj. "Skupaj gradimo državo, ki spoštuje svojo preteklost in pogumno oblikuje prihodnost, državo, v kateri ima vsak človek priložnost uresničiti svoje talente, ustvarjati in dostojno živeti, državo, ki ceni mir, svobodo in človeka," je v še zapisal Golob.