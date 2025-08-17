Svetli način
Slovenija

'Slovenije brez Prekmurja ni – ne le geografsko, temveč tudi v srcu'

Beltinci, 17. 08. 2025 09.10 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
STA , Ti.Š.
Komentarji
39

Danes praznujemo državni praznik združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Predsednica Pirc Musarjeva, ki se je udeležila tudi proslave v Beltincih, je v poslanici poudarila, da je Prekmurje v zadnjem stoletju dokazalo, da raznolikost lahko postane bogastvo in temelj sobivanja. Predsednik vlade Golob pa je opomnil, kako dragoceno je, da kot narod poznamo in spoštujemo svoje korenine.

Slovenija danes zaznamuje državni praznik združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom v spomin na 17. avgust 1919, ko so se ti po več stoletjih madžarske oblasti spet povezali z matico. Osrednja proslava je bila včeraj v Beltincih, predsednica Nataša Pirc Musar pa je v poslanici poudarila vlogo Prekmurja pri krepitvi slovenske identitete.

Praznik združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom je v Sloveniji državni praznik od leta 2006, ni pa dela prost dan.

Kot je dejala, današnji praznik ni le spomin na prelomni dogodek, ampak tudi priložnost za razmislek o vztrajnosti, narodnem ponosu in moči Slovencev pri ohranjanju lastne identitete. Po njenih besedah je Prekmurje v zadnjem stoletju dokazalo, da raznolikost lahko postane bogastvo in temelj sobivanja: "Slovenije brez Prekmurja ni – ne le geografsko, temveč tudi v srcu."

Izpostavila je prekmursko odprtost in medkulturno sobivanje: "Prekmurje je v več kot sto letih dokazalo, da se raznolikost lahko prepleta v milozvočno harmonijo, saj tu sobivanje različnih ver, jezikov in kultur ni zgolj ideal, temveč vsakodnevna resničnost." Po njenem mnenju različne vere, jeziki in kulture ne pomenijo razdvajanja, temveč bogastvo, "dragoceno dediščino, ki jo občudujemo, spoštujemo in predajamo naprej".

Dan združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom
Dan združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom FOTO: Shutterstock

V Beltincih so včeraj pripravili osrednjo regijsko prireditev. Slavnostni govorec, zdravnik Samo Zver, je ob omembi nedavnih dogodkov na avstrijskem Koroškem dejal, da moramo biti kot narod pozorni na provokacije, identiteto pa varovati.

Preberi še Policija na tabor slovenskih študentov na avstrijskem Koroškem, ti naj bi policiste napadli

Golob: Današnji praznik nas opominja na spoštovanje svojih korenin

Današnji dan pa nas po besedah premierja Roberta Goloba opominja, kako dragoceno je, da kot narod poznamo in spoštujemo svoje korenine. Hkrati je to dan, ko se poklonimo Prekmurkam in Prekmurcem, ki so kljub dolgi tuji nadvladi ohranili svoj jezik, kulturo in identiteto ter na tem gradili prihodnost.

Golob je v poslanici ob današnjem prazniku zapisal, da je bil 17. avgust 1919, ko je bila oblast v pokrajini predana civilnemu upravitelju in so se prekmurski Slovenci znova povezali z matično domovino, zgodovinski trenutek, zmaga vztrajnosti, jezika, kulture in narodne zavesti.

Prekmurje je Slovenija, je nadaljeval. Dom srčnih, pogumnih in ustvarjalnih ljudi, kjer se tradicija prepleta z inovacijami, kjer toplina skupnosti hodi z roko v roki s sodobnim razvojem. Iz Prekmurja prihajajo vrhunski znanstveniki, podjetniki, kulturniki in športniki, pa tudi preprosti, a modri ljudje, ki povezujejo skupnosti, gradijo zaupanje in ohranjajo skrb za sočloveka.

Spomnil je, da se v zadnjih letih v Prekmurje vrača, kar mu pripada. To so nove priložnosti, razvojni projekti, vlaganja v zdravstvo, kmetijstvo, znanost in turizem, je naštel.

Ob tem je ugotovil, da regija postaja eno najživahnejših razvojnih območij naše države z jasnim pogledom v prihodnost, hkrati pa ostaja dragoceni in nezamenljivi del slovenske raznolikosti pokrajin, zgodovine in ljudi.

Zato danes praznujemo skupaj. "Skupaj gradimo državo, ki spoštuje svojo preteklost in pogumno oblikuje prihodnost, državo, v kateri ima vsak človek priložnost uresničiti svoje talente, ustvarjati in dostojno živeti, državo, ki ceni mir, svobodo in človeka," je v še zapisal Golob.

praznik Prekmurje združitev matični narod Nataša Pirc Musar Robert Golob poslanica
KOMENTARJI (39)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Trikrat cepljen
17. 08. 2025 10.19
Slovencem vzeti muzej osamosvojitve je največje teroristično dejanje proti Republiki Sloveniji.
ODGOVORI
0 0
Midelamodrugace
17. 08. 2025 10.15
+1
A ni taubi govoril kako bo razvil Maribor in podobno? Te politiki si vsi kar eni
ODGOVORI
1 0
24UR NOVINARJI OVCARJI CTRL CV
17. 08. 2025 10.15
-1
Primorcev se spomnimo le pred volitvami, sicer pa pozabljeni od vseh, le Madzari se mislijo na njih.
ODGOVORI
0 1
24UR NOVINARJI OVCARJI CTRL CV
17. 08. 2025 10.15
-1
In prekmurcev, in koroscev
ODGOVORI
0 1
JApajaDAja
17. 08. 2025 10.10
+1
taubi je ugotovil pomembnost in obstoj regij....bravo za novo odkritje..sedaj še samo naj ugotovi, da je centralizacija države pogubna in lahko kandidira za nobelovo...
ODGOVORI
2 1
simc167
17. 08. 2025 10.09
-1
Volite janšo pa vas kmalu več ne bo. Je pred kratkim dokazal koliko mu je do slovencev v primeru koroških slovencev.
ODGOVORI
2 3
Midelamodrugace
17. 08. 2025 10.14
Janša je poden o tem ni dvoma
ODGOVORI
0 0
Smuuki
17. 08. 2025 10.09
+2
Še pred časom je sukičeva napovedovala pogrom nad županom Lendave ker je zelo uspešen. Napovedovala je triler o kriminalu pa ga kar ni. Utihnila je kot bi ji kdo upihnil svečko. Zelo jih peče na levi kako se Lendava nadpovprečno razvija brez ljubljane. Orban veliko manj govori in veliko več dela. V Čentibi je popolnoma obnovljena šola, v Gabrju stoji nova telovadnica, kmetje kupujejo nove traktorje, stroje, gradijo nove kleti. V Ljubljani pojma nimajo kaj se jim dogaja v prekmurju. Madžarska pomaga ljudem na polno. Potem se bodo vsi čudili zakaj imajo raje Madžarsko. Orban in golob sta si diametralno nasprotna. Golob ljudi lupi z davki in ne daje nič, Orban prizanaša z davki in ljudem omogoča razvoj, napredek. Razlika je očitna. Obžalujem le to na nimam statusa manjšinca in nisem upravičen do te pomoči. Ker sem slovenec sem v depriviligiranem položaju v vsem. Zaradi tega prenašam škropilnico na hrbtu kot smo jih pred leti vsi danes pripadnikom madžarske manjšine tega ni treba več. Dobili so traktorje, traktorske škropilnice, traktorske mulčerje. Razlika je očitna. Zelo bi bilo dobro če bi naši vladajoči to zaznali in ukrepali. Spijo zimsko spanje, letujejo in spijo v dobri veri da bo tako večno. Kar en dan prekmurja ne bo več. Izpeljejo referendum in se priključijo madžarski. Izid referenduma je predvidljiv in bi bil prepričljiv. Orban daje pomoč ljudem ki delajo, Golob financira brezdelneže, socialce in tiste ki še hočejo delati brez usmiljenja lupi
ODGOVORI
3 1
Eurojackpot
17. 08. 2025 10.08
+5
Po mojih izkušnjah drži kot pribito: Prekmurci so najbolj delavni, skromni in brihtni Slovenci. Brez njih bi bila Slovenija siromašna.
ODGOVORI
5 0
Midelamodrugace
17. 08. 2025 10.16
Zna biti so kar inteligentni
ODGOVORI
0 0
patogen
17. 08. 2025 09.58
-4
Kaj bi Prekmurci danes brez Avstrije. Daje jim delo in kruh.
ODGOVORI
3 7
Verus
17. 08. 2025 09.56
-1
Glede na to kako podpiramo separatizem in osamosvajanje regij po svetu, ni vrag, da ne bi pustili Prekmurcem in Štajercem, da si izpolnijo željo in se pridružijo Avstriji.
ODGOVORI
4 5
patogen
17. 08. 2025 10.05
-2
Obojim so Kranjci nekoč vsili svoj dialekt za knjižni jezik. Prekmurščina je že imela status samostojnega knjižnega jezika. Ko dva začneta gučati, jih ljubljančan ne razume.
ODGOVORI
1 3
Smuuki
17. 08. 2025 09.51
+7
Lepo se bere te pamflete. Lendava nima železniške povezave preko Slovenije. Potniškega vlaka ni. 1 avtobus na dan do ljubljane in to je to. Če potuješ iz lj v lendavo z javnim prevozom moraš v lendavi prespati ker ni povratne vožnje. To je realnost kaj nudi Slovenija prekmurju. Polna usta leporečenja in tu se konča. Orban pa dejansko daje prekmurju. Ni čudno da je prvi pogovorni jezik v lendavi madžarski. Še kako dober razlog stoji zadaj. Slovenija je prekmurju mačeha. Si ga lasti zanj ne naredi nič.
ODGOVORI
8 1
FlatyEric
17. 08. 2025 09.57
+1
Dvignite se Prekmurci. To ni prav. Vsi deli Slovenije so enaki kot Ljubljana in tako naj nas tudi tretirajo.
ODGOVORI
2 1
Midelamodrugace
17. 08. 2025 09.57
+0
Glede lendave so samo janševi navdušeni 🤣🤣
ODGOVORI
3 3
Glavni_Baja
17. 08. 2025 10.04
vse ob svojem cajtu, vse boste razprodali 😁
ODGOVORI
0 0
Smuuki
17. 08. 2025 10.14
Levaštvo je pozabilo da Lendava obstaja. Morda jo bomo prav zaradi tega izgubili. Standard na madžarskem je v strmem vsponu in mi ostajamo revni zadaj. Samo vprašanje časa da se ponovi koroška zgodba še v prekmurju. Samo plebiscit in so za Slovenijo izgubljeni. To nam prinaša levaštvo poleg konstante revščine
ODGOVORI
0 0
proofreader
17. 08. 2025 09.47
+8
Joveva ni vedela za Trianonsko pogodbo, pa je zdaj EU poslanka.
ODGOVORI
10 2
Midelamodrugace
17. 08. 2025 09.51
+6
Hehe se spomnim ja. S temi geni tud nč čudnega
ODGOVORI
6 0
Midelamodrugace
17. 08. 2025 09.46
+6
Levim ni do Slovenije sploh ne samostojne.
ODGOVORI
10 4
oježeš
17. 08. 2025 10.15
Desni bi jo pa brez sramu prodali tujcem. Še vedno bolj biti malček bolj reven, kot pa prodan. Imamo tudi v Prekmurju ljudi, ki ne jamrajo ampak so pridni delavci in obrtniki. Zgleda pa, da v parlamentu nimajo pravih ljudi, da bi se tudi ta del naše države razvijal sproti, kot ostali del Slovenije. Kot je še napisal nekdo, tudi ureditev javnih prevozov. No saj to ni v celi Sloveniji dobro urejeno. Ampak pričakovati, da bo vlada v enem mandatu popravila nedelo vseh predhodnih vlad od osamosvojitve dalje, je več kot optimistično, je pa lep zalogaj za spodkopavanje suverenosti države in dober zalogaj za negativce.
ODGOVORI
0 0
Midelamodrugace
17. 08. 2025 10.18
Zato pa desnice v tej obliki nikoli več.
ODGOVORI
0 0
sapphireitaly
17. 08. 2025 09.43
+6
Edina slika pa narejena z AI
ODGOVORI
6 0
24UR NOVINARJI OVCARJI CTRL CV
17. 08. 2025 09.42
-6
Ve se cigavo je prekmurje, Madzarsko. Kmalu bo spet temu tako in bilo bi prav.
ODGOVORI
4 10
Animal_Pump
17. 08. 2025 09.46
+0
Sanjaj...
ODGOVORI
5 5
misterbin
17. 08. 2025 09.40
+5
Prekmurje je sedaj samo ko se slavi in ko se bližajo volitve da lahko Prekmurcem prodajajo laži .Ko pa vse mine več ne vedo za Prekmurje
ODGOVORI
9 4
24UR NOVINARJI OVCARJI CTRL CV
17. 08. 2025 10.14
Tocno to. Pozabljeni od vseh, le od Madzarov ne.
ODGOVORI
0 0
patogen
17. 08. 2025 09.26
-6
Da je Prekmurje slovensko danes, so zaslužni komunisti. Madžarski komunisti Bele Kuna, ki so se šli nekoč revolucijo in kar razglasili priključitev Madžarske Sovjetski zvezi. Sosedi so intervenirali, sledila je državljanska vojna, v kateri so Belčki namahali Rdeče. Sosedi so si vzeli potem vsak kos Madžarske. Več o tem Irena Joveva in Trianonska pogodba.
ODGOVORI
4 10
Glavni_Baja
17. 08. 2025 10.00
+2
NEBUULOZA dneve 😁
ODGOVORI
2 0
patogen
17. 08. 2025 10.06
-2
Vaš Kralj si je pa vzel Vojvodino v istem paketu. Pa Srem. Pa poslal tja Đođoše.
ODGOVORI
0 2
Glavni_Baja
17. 08. 2025 10.07
+1
mešaš babe in žabe, KOT VEDNO
ODGOVORI
1 0
janez horvat
17. 08. 2025 09.22
+6
Golob pa o vlaganjih, razvojnih projektih... naj jih našteje. Naj pozabi na Lek. Projekti so nastajali v Švici 10 let nazaj.
ODGOVORI
9 3
Vakalunga
17. 08. 2025 09.16
+5
Nova DRAŽGOŠKA VESELICA ))
ODGOVORI
11 6
Midelamodrugace
17. 08. 2025 09.14
+2
Prekmurje od Kučana pa čist nerazvito. Naključje?
ODGOVORI
8 6
oježeš
17. 08. 2025 10.18
Vidim, da imate desni velik praznik negativnosti. Vas kaj počasti šef ali Orban?
ODGOVORI
0 0
