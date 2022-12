Sloveniji 1.400 odmerkov cepiva proti opičjim kozam

Evropska komisija je namreč cepivo kupila in ga bo v naslednji fazi donirala zainteresiranim državam članicam. Slovenija je že prejela prvo donacijo cepiva proti opičjim kozam, a je po predlogu posvetovalne skupine za cepljenje, ki je spremenila strategijo cepljenja, zaprosila za dodatno donacijo najmanjše možne količine odmerkov cepiva. Prošnjo za drugo donacijo je Evropska komisija potrdila 26. oktobra 2022, so sporočili po seji vlade.

Prejem cepiva bo možen ob predhodni pisni potrditvi države članice, ki bo vključevala odobritev nacionalne izjeme za uvoz oziroma vnos zdravila in njegovo uporabo, tehnično pripravljenost prevzema in skladiščenja cepiva, strinjanje s ponujenimi količinami cepiva in strinjanje s pogoji donacije, vključno s prevzemanjem odgovornosti pri uporabi tega cepiva.