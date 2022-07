Sloveniji denarna kazen zaradi nepravočasnega prenosa evropskega zakonika

Glede na predlog Evropske komisije bi morala Slovenija plačati kazen v znesku 2.726 evrov na dan, šteto od dneva razglasitve sodbe, in plačati pavšalni znesek v višini 1.390,77 evrov na dan, pomnoženega s številom dni trajanja kršitve z najnižjim pavšalnim zneskom 383.000 evrov, so sporočili s službe vlade za digitalno preobrazbo.

Ministrica za digitalno preobrazbo dr. Emilija Stojmenova Duh izraža nezadovoljstvo, ker je prišlo do zamude s prenosom evropske direktive in pojasnjuje, da je ena izmed njenih ključnih prioritet zagotoviti čim prejšnji sprejem novega Zakona o elektronskih komunikacijah, s katerim bo zagotovljen pravilen in popoln prenos zakonika in s katerim bodo zagotovljene številne koristi za državljane.

Predlog ZEKom-2 je že v parlamentarnem postopku in po izvedeni splošni razpravi je Državni zbor Republike Slovenije 1. julija letos soglasno, z 80 glasovi za in brez glasu proti, sprejel sklep, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo. Ministrica pričakuje, da bo zakon z ustreznimi amandmaji sprejet jeseni, s čimer bo višina denarne kazni, ki bo doletela Slovenijo, znatno nižja, kot bi bila v primeru poznejšega sprejema zakona.