Sloveniji evropski denar za stroške transporta opreme za cepljenje

Potem ko je Evropska komisija objavila javni razpis za kritje nepovratnih sredstev dodatnega nepredvidenega stroška transporta brizg in igel za cepljenje proti covidu-19, nabavljenih od izbranega kitajskega ponudnika WUXY na evropskem javnem naročilu, je ministrstvo za zdravje oddalo vlogo za sodelovanje. Sredi julija ga je Evropska komisija obvestila, da je Slovenija upravičena do povračila celotne višine nepredvidenega stroška transporta.

Prvi trije od sedmih kontejnerjev z brizgami in iglami so prispeli v Slovenijo 7. junija, zadnji, sedmi kontejner pa 24. julija.

Do navedenih nepredvidenih dodatnih transportnih sredstev je po navedbah ministrstva za zdravje prišlo zaradi pomanjkanja ladijskih kontejnerjev na globalni ravni ter dlje časa trajajoče zapore Sueškega prekopa, kar je bil glavni razlog, da se je ladijski tovorni transport preusmerjal na dražji železniški transport.

"V skrbi, da bi pravočasno prejeli brizge in igle za namen cepljenja proti covidu-19, smo sprejeli predlog izbranega ponudnika WUXY, da je preusmeril transport nabavljenega blaga na dražji železniški transport, saj bi se dobave preko ladijskega transporta zagotovo zavlekle za več mesecev, kar bi lahko ogrozilo izvajanje strategije cepljenja proti covidu-19. Preusmeritev na železniški transport pa je imelo za posledico tudi nepredvidene stroške transporta," so pojasnili na ministrstvu.

Pogodba podpisana predvidoma v prihodnjih dneh

Pogodba, v okviru katere bo Slovenija upravičena do omenjenih sredstev, je po informacijah ministrstva za zdravje v sklepni fazi in bo predvidoma podpisana v naslednjih dneh.

Poleg navedenega je v letošnjem letu Evropska komisija zagotovila Sloveniji tudi več kot dva milijona evrov evropskih sredstev Instrumenta nujne pomoči za soočanje s pandemijo. Ta sredstva je 19. maja prejel Zavod RS za blagovne rezerve in so namenjena mednarodnemu prevozu zaščitne varovalne opreme, ki je v Slovenijo prispela med 24. aprilom in 3. septembrom lani.