Sloveniji grozi energetska odvisnost, ministrstvo pa koleba glede JEK 2

Če se je zdelo, da je v politiki še nedolgo nazaj glede nujnosti izgradnje drugega bloka Jedrske elektrarne Krško vladal načelni konsenz, se zdaj ministrstvo od tega 'previdno' odmika, prav v času energetske krize. Izjava ministra za okolje, podnebje in energijo Bojana Kumra, da ni nič narobe, če se časovnica za JEK 2 zamakne, je sprožila burne odzive opozicije. Nekdanji minister Jernej Vrtovec je za 29. marec sklical sejo Komisije za nadzor javnih financ, Janez Janša pa pravi, da je zadeva zrela za kazenski pregon.

"JEK 2 je strateškega pomena za prebivalstvo in gospodarstvo. Je najpomembnejša investicija za naslednje generacije. Žal pa se s postopki za gradnjo zavlačuje, kar je razvidno tudi iz javnih izjav pristojnega ministra. Zato bomo o JEK 2 in časovnici razpravljali na seji Komisije za nadzor javnih financ," je prek spleta sporočil Jernej Vrtovec, njen predsednik in nekdanji minister za infrastrukturo. Aktualni minister Bojan Kumer je namreč v intervjuju za N1 dejal, da se časovnica za izgradnjo zamika in da bi z odločitvijo o drugem bloku lahko še počakali, saj bi v naslednjih letih lahko prišlo do boljše alternative. "Bomo šli v scenarij jedrske energije plus obnovljivih virov (OVE), samo OVE ali morda obstaja še kakšen tretji?" je dejal in omenil male jedrske reaktorje, ki bi po mnenju nekaterih lahko nadomestili klasične.

icon-expand Bojan Kumer FOTO: Bobo

O gradnji JEK 2 se sicer govori že leta, nekdanja vlada je julija 2021 izdala energetsko dovoljenje za gradnjo drugega bloka, lani pa še vložila pobudo za umeščanje v prostor. Sedaj je pobuda romala prek ministrstva za infrastrukturo in končala na Gen energiji. V opoziciji pravijo, da postopki sedaj stojijo. Predsednik stranke SDS Janez Janša je prepričan, da je izjava ministra zrela za kazenski pregon in odškodninsko odgovornost. Kot je v predlogu za sklic seje zapisal Vrtovec, je izgradnja JEK2 ključna, da Slovenija doseže zastavljen cilj podnebne nevtralnosti do leta 2055. "Zdi se, da so se postopki izdelave državnega prostorskega načrta pod to vlado ustavili in da je ključna prioriteta vlade 'solarizacija' Slovenije, jedrska opcija pa se postavlja v ozadje." Vrtovec, sklicujoč se na besede poslovnega direktorja Gen energije Danijela Levičarja, poudarja, da z opustitvijo premoga Sloveniji do leta grozi 60-odstotna uvozna odvisnost pri električni energiji.

Odlaganje odločitev o gradnji ocenjuje za strateško napačno odločitev, ki bo davkoplačevlace stala veliko. "Kako bomo izpad premoga nadomestili, če ne pospešimo aktivnosti za gradnjo JEK 2," se sprašuje in ocenjuje, da zgolj z obnovljivimi vir energije zelo težko. Poleg tega JEK leta 2043 poteče uporabno dovoljenje.

icon-expand Robert Golob je pred časom obiskal Nuklearno elektrarno Krško FOTO: Vlada RS