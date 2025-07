Sloveniji in še 14 članicam zelena luč za odstopanje od fiskalnih pravil za potrebe obrambe

Evropska komisija, ki je v začetku junija priporočila možnost odstopanja od proračunskih pravil, in Svet EU tako predvidoma ne bosta sprožila postopkov presežnega primanjkljaja proti njim, če bo presežek posledica višje porabe za obrambo, so pojasnili na Svetu.

Pri vseh drugih izdatkih bodo morale medtem še naprej spoštovati evropska proračunska pravila, so poudarili.

"Na tej ključni točki naložbe v naše obrambne zmogljivosti ostajajo naša glavna prednostna naloga. Današnja aktivacija nacionalne odstopne klavzule bo članicam omogočila povečanje porabe za obrambo, obenem pa bodo lahko ohranile vzdržne javne finance," je ob tem povedala danska gospodarska ministrica Stephanie Lose, katere država trenutno predseduje Svetu EU.

Uporaba nacionalne odstopne klavzule je sicer bistveni element marca predstavljenega načrta za ponovno oborožitev Evrope, katerega namen je v prihodnjih letih mobilizirati dodatnih do 800 milijard evrov naložb v obrambo in varnost.

Članice EU namreč spričo vse bolj negotovih razmer v svetu povečujejo proračunske izdatke za obrambo in varnost. To naj bi storila tudi Slovenija, ki namerava še letos izdatke dvigniti na dva odstotka BDP, do leta 2030 pa na tri. Državni zbor je sicer resolucijo o zvišanju obrambnih izdatkov potrdil že sredi junija, a je nato pretekli teden potrdil še razpis posvetovalnega referenduma na to temo.

Finančni minister Klemen Boštjančič je danes ob robu zasedanja povedal, da še ni jasno, ali bo Slovenija za zvišanje obrambnih izdatkov sploh uporabila možnost odstopanja od evropskih fiskalnih pravil.