Sloveniji iz Mehanizma za okrevanje in odpornost še 41 milijonov

"Evropska komisija je ocenila, da je Slovenija zadovoljivo izpolnila vseh 15 mejnikov in ciljev šestega zahtevka za plačilo, ki predstavljajo napredek na naložbah in reformah Načrta za okrevanje in odpornost (NOO). To pomeni maksimalno možno izplačilo, ki bo znašalo 41 milijonov evrov neto. Bruto znesek šestega zahtevka sicer znaša 89,53 milijona evrov, a bo neto izplačilo zaradi upoštevanja končnega poračuna predplačil nepovratnih sredstev, ki jih je Slovenija prejela na začetku izvajanja NOO leta 2021, sorazmerno prilagojeno," so na finančnem ministrstvu zapisali v sporočilu za javnost.

Med mejniki in cilji so zgrajeni Center za semenarstvo, drevesničarstvo in varstvo gozdov, novi ali rekonstruirani obstoječi sistemi za odpadno vodo, novi ali rekonstruirani sistemi za oskrbo s pitno vodo, dobavljena vozila za paliativno oskrbo, zaključeni projekti za podporo podjetjem pri prehodu v krožno gospodarstvo, prenovljeni učni načrti za vzgojo in varstvo predšolskih otrok ter osnovne in srednje šole.