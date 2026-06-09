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Slovenija

Sloveniji iz Mehanizma za okrevanje in odpornost še 41 milijonov

Ljubljana, 09. 06. 2026 16.47 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
N.L.
Denar

Slovenija bo predvidoma prihodnji mesec prejela 41 milijonov evrov iz Mehanizma za okrevanje in odpornost – NextGenerationEU. Evropska komisija je namreč podala predhodno pozitivno oceno šestega zahtevka za plačilo. Po prilivu bo Slovenija beležila skoraj 87-odstotno koriščenje razpoložljivih sredstev, so sporočili s finančnega ministrstva.

"Evropska komisija je ocenila, da je Slovenija zadovoljivo izpolnila vseh 15 mejnikov in ciljev šestega zahtevka za plačilo, ki predstavljajo napredek na naložbah in reformah Načrta za okrevanje in odpornost (NOO). To pomeni maksimalno možno izplačilo, ki bo znašalo 41 milijonov evrov neto. Bruto znesek šestega zahtevka sicer znaša 89,53 milijona evrov, a bo neto izplačilo zaradi upoštevanja končnega poračuna predplačil nepovratnih sredstev, ki jih je Slovenija prejela na začetku izvajanja NOO leta 2021, sorazmerno prilagojeno," so na finančnem ministrstvu zapisali v sporočilu za javnost.

Med mejniki in cilji so zgrajeni Center za semenarstvo, drevesničarstvo in varstvo gozdov, novi ali rekonstruirani obstoječi sistemi za odpadno vodo, novi ali rekonstruirani sistemi za oskrbo s pitno vodo, dobavljena vozila za paliativno oskrbo, zaključeni projekti za podporo podjetjem pri prehodu v krožno gospodarstvo, prenovljeni učni načrti za vzgojo in varstvo predšolskih otrok ter osnovne in srednje šole.

Evropska komisija
Evropska komisija
FOTO: Dreamstime

Končno oceno bo Evropska komisija sicer podala, ko bo svoje mnenje podal še Ekonomsko-finančni odbor. Nato sledi uradno izplačilo osmega obroka neposrednih sredstev.

"Po prejemu sredstev šestega zahtevka za plačilo bo Slovenija beležila 86,9-odstotni priliv razpoložljivih sredstev Mehanizma oziroma 1,81 milijarde evrov, od tega 1,34 milijarde nepovratnih sredstev in 0,47 milijarde evrov posojil. Uradno bo izpolnjenih 122 mejnikov in ciljev oziroma 67,40 odstotka od skupno 181 mejnikov in ciljev," dodajajo na finančnem ministrstvu, kjer napovedujejo, da bo Slovenija do konca septembra 2026 oddala še zadnji, sedmi zahtevek za plačilo preostalega dela razpoložljivih sredstev, ki bi jih nato lahko prejeli do 31. decembra letos.

Končni prejemniki so torej od države do sedaj prejeli 1,56 milijarde evrov za aktivnosti za digitalni in zeleni prehod. "Za izvedbo naložb je angažiranih 1400 projektov po vsej Sloveniji, od tega je zaključenih preko 500 projektov," navaja finančno ministrstvo.

Mehanizem za okrevanje in odpornost evropska sredstva Slovenija finančno ministrstvo NOO

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KOMENTARJI3

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zajebant1
09. 06. 2026 18.24
Jankovičevih 30 milijonov bodo pokrivali
Odgovori
0 0
zibertmi
09. 06. 2026 17.59
to je še zapuščina prejšnje vlade
Odgovori
+1
5 4
Castrum
09. 06. 2026 18.03
Gospa žibert, dejansko je to del kohezijske pogodbe za obdobje 2021-2027 , ki ga je izpogojevala Janševa vlada. Vsekakor pa je pohvalno da so Globovi vsaj nekaj od tega počrpali.
Odgovori
+2
3 1
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