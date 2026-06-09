Sloveniji iz Mehanizma za okrevanje in odpornost še 41 milijonov

"Evropska komisija je ocenila, da je Slovenija zadovoljivo izpolnila vseh 15 mejnikov in ciljev šestega zahtevka za plačilo, ki predstavljajo napredek na naložbah in reformah Načrta za okrevanje in odpornost (NOO). To pomeni maksimalno možno izplačilo, ki bo znašalo 41 milijonov evrov neto. Bruto znesek šestega zahtevka sicer znaša 89,53 milijona evrov, a bo neto izplačilo zaradi upoštevanja končnega poračuna predplačil nepovratnih sredstev, ki jih je Slovenija prejela na začetku izvajanja NOO leta 2021, sorazmerno prilagojeno," so na finančnem ministrstvu zapisali v sporočilu za javnost.
Med mejniki in cilji so zgrajeni Center za semenarstvo, drevesničarstvo in varstvo gozdov, novi ali rekonstruirani obstoječi sistemi za odpadno vodo, novi ali rekonstruirani sistemi za oskrbo s pitno vodo, dobavljena vozila za paliativno oskrbo, zaključeni projekti za podporo podjetjem pri prehodu v krožno gospodarstvo, prenovljeni učni načrti za vzgojo in varstvo predšolskih otrok ter osnovne in srednje šole.
Končno oceno bo Evropska komisija sicer podala, ko bo svoje mnenje podal še Ekonomsko-finančni odbor. Nato sledi uradno izplačilo osmega obroka neposrednih sredstev.
"Po prejemu sredstev šestega zahtevka za plačilo bo Slovenija beležila 86,9-odstotni priliv razpoložljivih sredstev Mehanizma oziroma 1,81 milijarde evrov, od tega 1,34 milijarde nepovratnih sredstev in 0,47 milijarde evrov posojil. Uradno bo izpolnjenih 122 mejnikov in ciljev oziroma 67,40 odstotka od skupno 181 mejnikov in ciljev," dodajajo na finančnem ministrstvu, kjer napovedujejo, da bo Slovenija do konca septembra 2026 oddala še zadnji, sedmi zahtevek za plačilo preostalega dela razpoložljivih sredstev, ki bi jih nato lahko prejeli do 31. decembra letos.
Končni prejemniki so torej od države do sedaj prejeli 1,56 milijarde evrov za aktivnosti za digitalni in zeleni prehod. "Za izvedbo naložb je angažiranih 1400 projektov po vsej Sloveniji, od tega je zaključenih preko 500 projektov," navaja finančno ministrstvo.
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