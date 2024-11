Sloveniji opomin, ker ni dostavila energetskih in podnebnih načrtov

Opomin Evropske komisije so poleg Slovenije dobili Belgija, Bolgarija, Češka, Estonija, Grčija, Hrvaška, Ciper, Malta, Avstrija, Poljska, Portugalska in Slovaška.

Kot so zapisali v komisiji, so ti načrti ključno orodje za to, da države pripravijo konkretne načrte za doseganje dogovorjenih ciljev EU na področju zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov ter obnovljivih virov energije in energetske učinkovitosti. Za komisijo so pomembni tudi zato, da lahko oceni, kakšno je stanje glede ambicij pri doseganju podnebnih in energetskih ciljev EU do leta 2030, so pojasnili.