Sloveniji pod Janševo vlado nižja ocena zaradi omejevanja državljanskih svoboščin

Civicus v svojem zadnjem poročilu, People Power Under Attack 2020,piše, da se je ocena Sloveniji znižala zaradi omejevanja delovanja civilne družbe pod vlado Janeza Janše. Pri tem so izpostavili zatiranje medijskih svoboščin v Sloveniji, vključno z grožnjami novinarjem in neodvisnim medijem. Poročajo tudi o zaskrbljujočih napadih na civilnodružbene organizacije in skupine, ki se ukvarjajo s kulturo, človekovimi pravicami, svobodo medijev in okoljem. V poročilu omenjajo kolesarske proteste, ki so od marca 2020 več deset tednov zapored potekali v Ljubljani kot odgovor na vladno represijo.

Monitor je zaskrbljen tudi zaradi poseganja v neodvisnost medijev in slabšanja delovnih razmer za novinarje. Medtem ko je vlada sprejela ukrepe za zmanjšanje neodvisnosti medijev, se povečuje financiranje medijev, kot so Nova24 TV, Nova24 na spletu in Planet TV. Te medije financirajo stranke in osebe, ki so blizu tesnemu zavezniku Janeza Janše – madžarskemu avtoritarnemu premierjuViktorju Orbanu, znanemu po zatiranju neodvisnih medijev, pišejo v organizaciji Civicus.