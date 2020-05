Sloveniji poziv k zagotovitvi odpornosti sistemov zdravstva in dolgotrajne oskrbe

V okviru prvega priporočila komisija Slovenijo poziva tudi, naj zagotovi odpornost zdravstva in sistema dolgotrajne oskrbe, tudi z zagotavljanjem ustreznih zalog ključnih proizvodov za sanitetno zaščito in naslovitvijo izziva pomanjkanja zdravstvenih delavcev.

V prvem priporočilu komisija Slovenijo poziva, naj v skladu s splošno odstopno klavzulo pakta za stabilnost in rast sprejme vse potrebne ukrepe za učinkovito naslovitev pandemije in podporo gospodarstvu. Ko bodo gospodarske razmere to dopuščale, pa naj izvaja fiskalne politike, usmerjene k doseganju preudarnega srednjeročnega fiskalnega položaja in zagotavljanju vzdržnega dolga ob krepitvi naložb.

Slovenija je od Evropske komisije dobila tri priporočila za proračunsko, reformno in naložbeno ukrepanje, ki pa vsako vključuje več pozivov. Prvo je osredotočeno na javne finance, drugo na trg dela, tretje pa na gospodarsko okolje in naložbe.

Komisija poziva, naj Slovenija zagotovi ustrezno nadomestilo dohodka in socialno zaščito

V drugem priporočilu komisija Slovenijo poziva, naj zagotovi ustrezno nadomestilo dohodka in socialno zaščito ter ublaži vpliv krize na zaposlovanje, tudi s krepitvijo shem za kratkotrajno delo in s prožno organizacijo dela. Poziva tudi k zagotovitvi ustrezne zaščite za nestandardne delavce.

V tretjem priporočilu pa komisija izpostavlja, da je treba še naprej hitro izvajati ukrepe za zagotavljanje likvidnosti in financiranja podjetij in gospodinjstev ter zmanjševanje administrativnega bremena. Poziva tudi k spodbujanju zasebnih naložb v podporo gospodarskemu okrevanju.

Poziv k zeleni in digitalni tranziciji

Poleg tega v Bruslju Slovenijo pozivajo, naj naložbe osredotoči na zeleno in digitalno tranzicijo, še zlasti na čisto in učinkovito proizvodnjo in uporabo energije, okoljsko infrastrukturo, trajnostni transport, raziskave in inovacije ter uvajanje omrežij 5G. Poziva tudi k spodbujanju digitalnih zmogljivosti podjetij ter krepitvi digitalnih veščin, e-trgovine in e-zdravja.

Evropska komisija je danes v Bruslju objavila letna priporočila za vse članice. Ta priporočila so vrhunec evropskega semestra, cikla tesnejšega usklajevanja politik članic pod budnim bruseljskim očesom, ki ga je unija uvedla sredi finančne krize leta 2011, da bi okrepila odpornost na nove krize.

Tokratna priporočila prihajajo sredi krize zaradi pandemije novega koronavirusa. Mnogi pri tem opozarjajo, da bo treba za ocene dejanske razsežnosti učinkov krize še počakati.

Izvršni podpredsednik komisije Valdis Dombrovskis je ob predstavitvi priporočil izpostavil, da na tej točki ni mogoče zagotoviti fiskalnih usmeritev, zato bodo to storili jeseni.