Sloveniji pri sanaciji pomagalo več kot 10 držav, med njimi ni bilo ZDA

Države so po zaprosilu Slovenije prek mehanizmov ponudile pomoč v obliki težke mehanizacije, montažnih mostov, helikopterjev in vojakov, kar je država v dneh po ujmi tudi najbolj potrebovala.

Po naših informacijah je Slovenija zgolj ZDA za pomoč zaprosila z depešo, prek bilateralne pomoči pa so nato ponudili svojo inženirsko izvidnico, čeprav so z vojaškimi oporišči, helikopterji in ostalo opremo prisotni po vsej Evropi, tudi v le za dobro uro leta oddaljenem italijanskem Avianu. Pomoči prek Natovega mehanizma niso ponudili, so pa na veleposlaništvu izpostavili prav hiter, učinkovit in koordiniran odziv slovenske vlade in Nata, sodelovanje pa da je dokaz o pomenu severnoatlantskega zavezništva.

Iz vladinih podatkov sicer zgolj za ameriško pomoč nista znana niti časovnica niti območje, kjer naj bi izvidnica delovala.

Zakaj pri koordinaciji pomoči Američani niso bili aktivnejši, iz ameriškega veleposlaništva odgovarjajo, da je bil odziv Slovenije strokoven in učinkovit. "Slovenski odziv na nesrečo je med najboljšimi na svetu, odziv posredovalcev pa dokazuje, da je mednarodni ugled Slovenije na tem področju upravičen."

Ameriške ekipe za oceno stanja po nesrečah iz ameriške agencije za mednarodni razvoj in Evropskega poveljstva ZDA so bile hitro po poplavah na terenu, da bi pomagali skupaj v sodelovanju s slovenskimi posredovalci, na vprašanje, kako so ZDA pristopile k pomoči Sloveniji ob poplavah, še odgovarjajo iz ameriškega veleposlaništva. Iz Slovenske vojske smo dobili nekoliko drugačen odgovor. "Ameriška izvidnica, ki jo je sestavljalo šest članov, je v prvih dneh po poplavah na širšem območju Slovenije preverjala, kje in na kakšen način bi lahko pomagali, a do dejanskega dogovora o pomoči na terenu na koncu ni prišlo," so nam pojasnili.

Naknadno so sicer Američani ponudili še pomoč pri dolgotrajni sanaciji. V okviru državnega partnerstva med državama ZDA s slovensko vojsko sodelujejo prek Nacionalne garde Kolorada. Zagotovili naj bi satelitske raziskave za potrebe obnove ter usposabljanje in vojaške izmenjave za pomoč pri sanaciji, dodajajo na veleposlaništvu, kjer izražajo globoko sočutje vsem, ki so jih poplave v Sloveniji prizadele. "Takoj po poplavah je sekretar Blinken izrazil sožalje prebivalcem Slovenije. ZDA od začetka te krize pozorno spremljajo razmere v državi."

ZDA so Sloveniji v preteklosti ob naravnih katastrofah že pomagale. V začetku februarja pred devetimi leti, ko je Slovenijo prizadel žledolom, so v Slovenijo prek bilateralne pomoči poslali 10 agregatov, od tega enega z večjo močjo. Slovenija je takrat med drugim prejela mednarodno pomoč v obliki 172 električnih agregatov iz 11 držav, izhaja iz podatkov uprave za zaščito in reševanje.