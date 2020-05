Sloveniji se približuje fronta s plohami in nevihtami, možni so nalivi s sodro

Za april so značilne hitre vremenske spremembe, ki pa so bile v tem tednu še posebej izrazite. Tako je po zelo toplih dneh v torek marsikje celo snežilo, le nekaj dni kasneje pa spet beležimo skoraj poletne temperature. Včeraj je bilo najtopleje na Dolenjskem in v Beli krajini, kjer se je ogrelo do 27 stopinj Celzija, tudi marsikje drugje je bilo okoli 25 stopinj Celzija.

Danes je še bilo toplo, sedaj pa se bomo od tako visokih temperatur vsaj za kakšen teden poslovili. Prek Vzhodne in Srednje Evrope se je proti jugu spustila hladna fronta, ki je Slovenijo dosegla proti večeru. Za fronto je veliko mrzlega zraka, katerega glavnina se bo na srečo usmerila vzhodneje od naših krajev. To pomeni, da kljub ohladitvi negativnih temperatur v prihodnjem tednu v večjem delu Slovenije ni za pričakovati, le na mrazu najbolj izpostavljenih legah bo sredi tedna spet možna slana.