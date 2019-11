Sloveniji se približuje nova fronta s padavinami, tudi z nevihtami in nalivi

Za nami je vremensko zelo slikovit konec tedna z izmenjevanjem sonca in oblakov, občasnimi padavinami in jugozahodnikom, ki je marsikje živo srebro pognal do 20 in več stopinj Celzija. Padavine so se včeraj večji del dneva pojavljale v dveh izrazitejših pasovih, ki sta se raztezala v smeri jugozahod-severovzhod. Prvi je iznad Kvarnerja segal nad kočevsko-ribniško dolino in del Dolenjske, drugi pa je močil Posočje in zahodni del Gorenjske. Zvečer so se padavine na zahodu okrepile in ponoči prešle večji del države. Nastajali so močnejši nalivi, ponekod je tudi zagrmelo.

Prva fronta se zdaj že pomika nad Balkan, zato se bo vreme pri nas prehodno umirilo. V nižjih plasteh ozračja je zapihal severni veter, ki nam je prinesel za nekaj stopinj Celzija hladnejšo zračno maso. Dopoldne bo vreme še spremenljivo s precej oblaki, nekaj sonca in dežja, popoldne pa bodo padavine ponehale. V večjem delu Slovenije se bo delno razjasnilo, bolj oblačno bo ostalo ob gorskih pregradah zahodne Slovenije, kjer lahko še pade kakšna kaplja dežja. Na Primorskem ter tudi po nekaterih nižinah Štajerske in Prekmurja se bo popoldne spet prebudil jugozahodni veter. Najbolj se bo ogrelo ob morju, kjer bo 18 stopinj Celzija. Kakšno stopinjo manj bo na Goriškem. Drugod bo od 13 do 16 stopinj Celzija.

Predvsem v višjih legah in tudi po nekaterih nižinah vzhodne Slovenije in Primorske je bilo včeraj zelo vetrovno. Na naši najvišji uradni meteorološki postaji na Kredarici je najmočnejši sunek vetra dosegel hitrost kar 147 kilometrov na uro. Zaradi toplega južnega vetra je tudi po najvišjih vrhovih prevladoval dež. Po nižinah smo najvišje temperature izmerili v vzhodni Sloveniji in ob morju, kjer se je ogrelo do 22 stopinj Celzija.

Prostorska in časovna razporeditev padavin je bila temu primerno zelo raznolika. Od začetka padavinskega dogodka v soboto dopoldne je po podatkih Arsa največ dežja, kar 271 litrov na kvadratni meter, padlo na Voglu. V Bovcu so danes do šeste ure zjutraj izmerili 199 litrov dežja na kvadratni meter. Na jugu Slovenije je največ padavin zaznala postaja v Babnem Polju, in sicer 80 litrov na kvadratni meter. Medtem ko je bilo v teh delih Slovenije ponekod že doseženo polmesečno ali celo mesečno povprečje za november, pa marsikje na Štajerskem in v Prekmurju ni padlo niti deset litrov dežja na kvadratni meter.

V noči na torek se nam bo bližala druga fronta, zato se bo jugozahodnik krepil, z njim pa tudi dotok toplega in vlažnega zraka. Zahodno Slovenijo bodo že v prvem delu noči zajele nove padavine, ki se bodo počasi širile tudi nad osrednjo in južno Slovenijo. Torek bo tako že od jutra oblačen s pogostimi padavinami, vmes bodo tudi nevihte z nalivi. Ker bo zračna masa, ki bo k nam dotekala iznad Sredozemlja, nestabilna, v višinah pa bo pihal močan jugozahodni veter, se bodo spet vzpostavljali ozki pasovi intenzivnega dežja, zato bodo lahko nastajale velike razlike v časovni in prostorski razporeditvi padavin. Padavine se bodo krepile na gorskih pregradah zahodne Slovenije, višinski vetrovi pa bodo nato močne padavine nosili tudi nad osrednjo in vzhodno Slovenijo. V hribovitem delu zahodne Slovenije bo padlo še od 80 do 150, drugod pa večinoma od 30 do 70 litrov dežja na kvadratni meter. S prehodom hladne fronte jutri proti večeru se bo vremensko dogajanje hitro umirjalo, padavine bodo slabele in marsikje ponehale.

Pred prehodom fronte bo toplo in marsikje vetrovno. Veter bo najizrazitejši na Štajerskem in v Prekmurju, kjer bodo najmočnejši sunki dosegali okoli 70 kilometrov na uro, podobne močan bo tudi jugo ob morju. V večjem delu države bodo jutrišnje najvišje dnevne temperature od 13 do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj Celzija.