Sloveniji več novih opominov: zamude pri preprečevanju pranja denarja

Nepravilna uporaba pravil EU o zaščiti evra pred ponarejanjem

Sloveniji je poslala tudi uradni opomin zaradi nepravilne uporabe pravil EU o zaščiti evra in drugih valut pred ponarejanjem. Med drugim namreč ni pravilno prenesla določb direktive, ki se nanašajo na inkriminacijo uvoza, izvoza, prevoza ali prejema ponarejenega denarja. Poleg tega slovenska zakonodaja ne določa, da so učinkoviti preiskovalni ukrepi na voljo za preiskovanje in pregon nekaterih kaznivih dejanj, določenih v direktivi.

Uradno jo je tudi opomnila, naj zagotovi, da lahko na podlagi svoje zakonodaje vse kategorije fizičnih in pravnih oseb iz direktive o okoljski odgovornosti zahtevajo, da pristojni organ sprejme sanacijske ukrepe za okoljsko škodo. Direktiva navaja, da se lahko okoljska škoda prepreči ali sanira med drugim tudi s priznanjem pravice fizičnim in pravnim osebam, da zahtevajo, da pristojni organ odloči o (preventivnih in) sanacijskih ukrepih, ki jih mora sprejeti odgovorni izvajalec, je pojasnila komisija.

Evropska komisija je Sloveniji poslala še obrazloženo mnenje, ker ukrepov, sprejetih za izvajanje spremenjene direktive o pravicah delničarjev, ni sporočila v celoti. Dolgoročno vključevanje delničarjev v družbe, v katere vlagajo, je bistveno za zagotovitev, da so družbe dolgoročno dobro upravljane in trajnostne, je opozorila.

Za odgovor na uradni opomin glede pranja denarja ima Slovenija dva meseca časa, za preostala uradna opomina in obrazloženo mnenje pa tri.