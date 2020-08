Slovenijo bo prešlo več nevihtnih pasov: možni dolgotrajnejši nalivi in močan veter

Zaradi polne lune, nizkega zračnega tlaka in južnega vetra bo danes in jutri povišano plimovanje morja.

Dopoldne bo v večjem delu države suho, ponekod tudi z nekaj sončnimi žarki, sredi dneva pa bodo na zahodu in jugu začeli nastajati ozki pasovi intenzivnih padavin, ki se bodo nad istimi območji lahko zadrževali dalj časa. Popoldne, zvečer in v noči na torek se bodo ti pasovi širili tudi nad osrednjo in vzhodno Slovenijo, istočasno pa bodo nastajali novi. Poleg močnih nalivov bodo nevarnost ob prehodu nevihtnih linij predstavljali močni sunki zahodnega vetra, na manjših območjih se lahko pojavi tudi toča, ki pa predvidoma ne bo dosegala večjih dimenzij.

Po kratkotrajni dopoldanski prekinitvi padavin se bo nevihtno dogajanje na zahodu in jugu države sredi dneva spet aktiviralo. Zaradi bližine fronte in poglobitve ciklona nad severno Italijo bo ozračje nad nami nestabilno, zato lahko od današnjega popoldneva do jutrišnjega večera pričakujemo pestro vremensko dogajanje, ki bo marsikje lahko tudi nevarno. V višinah se bo namreč krepil jugozahodni veter, po nižinah pa se bo veter obračal na vzhodno do jugovzhodno smer, kar bo ob kombinaciji z nestabilno zračno maso predstavljalo nevarnost za krajevna neurja.

Zaradi dolgotrajnejših nalivov se pričakuje močnejši porast manjših vodotokov in hudournikov, in sicer najprej v zahodni in južni Sloveniji, zvečer in v noči na torek pa postopno tudi drugod. Zelo verjetna so tudi večja razlivanja, saj lahko krajevno v le nekaj urah pade mesečna količina dežja. Glede na zadnje izračune meteoroloških modelov bo največ padavin v južni polovici Slovenije.

Nevihte z nalivi bodo s krajšimi prekinitvami nastajale vse do jutrišnjega večera, ko nas bo prešla hladna fronta. Kljub temu hitrega izboljšanja vremena tudi po njenem prehodu ne bo, saj bo v sredo in četrtek na vreme pri nas vplivalo višinsko jedro hladnega in vlažnega zraka, ki bo še naprej skrbelo za nastanek krajevnih padavin, predvsem ploh in neviht.

Številna opozorila pred burnim vremenskim dogajanjem so za danes in jutri izdali tudi meteorologi sosednjih držav. Najbolj nevarne razmere bodo v severni Italiji, kjer opozarjajo celo pred možnostjo nastanka tornadov. Za številne regije velja najvišja, rdeča stopnja vremenske ogroženosti pred močnimi nevihtami in obilnimi padavinami.