Kdo bo plačal reševanje deskarja?

Reševalna akcija slovenskega deskarja, ki so ga iskali Slovenci, Hrvati in Italijani, bo samo Slovenijo stala med pet in 10 tisoč evrov. Pravne podlage, da bi tistim, ki jih rešujejo na morju po njihovi krivdi, reševanje zaračunali, ni, čeprav je bilo izdano rdeče opozorilo. Zakon nameravajo v kratkem spremeniti, tako da bi za reševanje zaradi velike malomarnosti lahko izdajali račune.