Slovenijo bo zajelo deževje, v Posočju do 50 mm padavin

Kot sporoča Agencija RS za okolje (Arso), se je v višinah čez dan spremenila smer vetra – zapihal je jugozahodnik, ki bo nizko oblačnost, ki je sicer dopoldan prekrivala večji del Slovenije, prinesel tudi na Primorsko. Tam se bodo v torek zjutraj začele pojavljati padavine, ki se bodo čez dan širile v notranjost.

Glavnina padavin bo sicer ostala na zahodu, kjer lahko v 24 urah pade od 15 do 35 milimetrov, v Posočju do okoli 50 milimetrov padavin. Najmanj padavin bo medtem na severovzhodu, kjer bo večinoma ostalo suho.

Meja sneženja se bo medtem ob toplem vetru začela hitro dvigovati. Le na skrajnem severozahodu, kjer se vpliv vetra ne bo čutil, bi lahko dalj časa snežilo.

Ob morju bo pihal jugo, drugod pa veter južnih smeri. Povišana bo tudi gladina morja.

V noči na sredo bodo padavine prehodno nekoliko oslabele, a se bodo proti jutru od juga znova okrepile in čez dan zajele vso Slovenijo. Glavnina padavin v celotnem padavinskem dogodku bo na zahodu in na jugu države, še napovedujejo na Arsu.