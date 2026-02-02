Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Slovenijo bo zajelo deževje, v Posočju do 50 mm padavin

Ljubljana, 02. 02. 2026 17.13 pred 50 minutami 1 min branja 8

Avtor:
M.P.
Padavine v Sloveniji

Večji del Slovenije je zjutraj prekrivala plast nizke oblačnosti. Le na Primorskem je bilo ob šibki burji sončno, a mrzlo, saj so se zaradi jasne noči temperature ponekod spustile tudi pod 0 stopinj Celzija. Kako pa bo v prihodnjih dneh?

Kot sporoča Agencija RS za okolje (Arso), se je v višinah čez dan spremenila smer vetra – zapihal je jugozahodnik, ki bo nizko oblačnost, ki je sicer dopoldan prekrivala večji del Slovenije, prinesel tudi na Primorsko. Tam se bodo v torek zjutraj začele pojavljati padavine, ki se bodo čez dan širile v notranjost.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Glavnina padavin bo sicer ostala na zahodu, kjer lahko v 24 urah pade od 15 do 35 milimetrov, v Posočju do okoli 50 milimetrov padavin. Najmanj padavin bo medtem na severovzhodu, kjer bo večinoma ostalo suho.

Meja sneženja se bo medtem ob toplem vetru začela hitro dvigovati. Le na skrajnem severozahodu, kjer se vpliv vetra ne bo čutil, bi lahko dalj časa snežilo.

Ob morju bo pihal jugo, drugod pa veter južnih smeri. Povišana bo tudi gladina morja.

V noči na sredo bodo padavine prehodno nekoliko oslabele, a se bodo proti jutru od juga znova okrepile in čez dan zajele vso Slovenijo. Glavnina padavin v celotnem padavinskem dogodku bo na zahodu in na jugu države, še napovedujejo na Arsu.

arso vreme vremenska napoved dež

Sodbe zaradi smrti otroka v vročem avtomobilu niso izrekli

KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
4krogci
02. 02. 2026 18.29
50mm za Posocje je isto kot 1 kaplja na obali...par grdih pogledov in to je to! Se dobro da nebo snezilo in padlo 5cm snega...k pol pa bi res bla panika in konc sveta!
Odgovori
0 0
medŠihtom
02. 02. 2026 18.19
če ne znate sami do denarja pridet in če zavestno gledate kako vam davkarija pobere tam okol 70% VAŠEGA zaslužka, in si tega ne znate vzet nazaj destkratno z obrestmi, potem vam noben janšev ukrep nebo pomagal. niti vam ne bo pomagal noben ukrep random milanovega pajaca. ker problem je, da ste funkcionalno nepismeni. lahko pa pijete deževnico in si mrmrate "sam da ni pajac janša" al pa "sam da ni milanov pajac", je čisto useeno katerega futrate. vi bote še zmeri pili deževnico, pajac se bo pa na vaše stroške fiijakal okoli z aviončkom in vam privijal davke ter grenil življenje, vi se mu bote pa ovčkasto klanjali. enega tretjega ki bi vas olajšal tistega kar vas tišči pa ne bo. ni noben tok neumen. hahahahahahahahaha.
Odgovori
0 0
zmerni pesimist
02. 02. 2026 17.56
Oh preljubi janša mi o vremenu ti pa to
Odgovori
-2
0 2
wsharky
02. 02. 2026 17.54
Ej zahodno slovenci zbirajte deževnico, ker poletje bo katastrofalno vroče, pa ne mi potem jokat in stokat in od nove Janševe vlade zahtevat ukrepe
Odgovori
+0
5 5
Delavec_Slo
02. 02. 2026 17.51
A res, a na hrvaškem tudi- če že tako vsiljujete hrvate tu gor!
Odgovori
+6
7 1
zmerni pesimist
02. 02. 2026 17.44
A niso prej pisali o eni hudi zimi z snegom
Odgovori
+5
8 3
ata_jez
02. 02. 2026 18.00
To je že mimo. Si manjkal? Ti dam za prepisat? 🤣
Odgovori
+1
1 0
Greznica
02. 02. 2026 17.42
panika .. ojoj
Odgovori
+0
5 5
bibaleze
Portal
Tragedija v družini Snoop Dogga: umrla njegova vnukinja
Nočna mora po IVF: rodila otroka, ki ni njen
Nočna mora po IVF: rodila otroka, ki ni njen
Res prejema milijon dolarjev mesečne žepnine?
Res prejema milijon dolarjev mesečne žepnine?
Družina Luke Dončića: Nov utrinek iz porodnišnice
Družina Luke Dončića: Nov utrinek iz porodnišnice
zadovoljna
Portal
Ta znani Slovenec danes praznuje 87. rojstni dan
Mesečni horoskop: Preverite, kaj vam prinaša februar 2026
Mesečni horoskop: Preverite, kaj vam prinaša februar 2026
Pričakuje dva otroka, a nima prihodkov
Pričakuje dva otroka, a nima prihodkov
Njunemu sinu je dala ime po bivšem partnerju
Njunemu sinu je dala ime po bivšem partnerju
vizita
Portal
Mlada mamica spregledala simptome raka črevesja
Odstranitev glutena lahko vodi v izgubo telesne teže, a razlog je nepričakovan
Odstranitev glutena lahko vodi v izgubo telesne teže, a razlog je nepričakovan
Šest zvokov, ki jih oddaja vaše telo in kaj vam z njimi želi sporočiti
Šest zvokov, ki jih oddaja vaše telo in kaj vam z njimi želi sporočiti
Trije skriti znaki, da ponoči ali pod stresom škrtate z zobmi
Trije skriti znaki, da ponoči ali pod stresom škrtate z zobmi
cekin
Portal
Veščina, ki jo delodajalci trenutno najbolj cenijo
spektakli, ki služijo milijarde
spektakli, ki služijo milijarde
23-letna varilka razkrila zaslužek
23-letna varilka razkrila zaslužek
20 najbolj stresnih služb
20 najbolj stresnih služb
moskisvet
Portal
Na POP TV spremljamo 28 deklet v boju za ljubezen
Čas za alarm: To so znaki, da je vaše razmerje v krizi
Čas za alarm: To so znaki, da je vaše razmerje v krizi
Kaj se zgodi v telesu, če mesec dni ne pijemo alkohola?
Kaj se zgodi v telesu, če mesec dni ne pijemo alkohola?
Vse več deklet se zaljublja v ChatGPT
Vse več deklet se zaljublja v ChatGPT
dominvrt
Portal
Napaka pri pranju, zaradi katere boste morda morali zavreči svoje perilo
Predmeti, ki jih pozimi nikakor ne smete puščati na prostem
Predmeti, ki jih pozimi nikakor ne smete puščati na prostem
Barvni trendi 2026: leto topline, narave in izrazite osebnosti
Barvni trendi 2026: leto topline, narave in izrazite osebnosti
Kakšne okenske okvirje izbrati?
Kakšne okenske okvirje izbrati?
okusno
Portal
Enostavna tedenska kosila, pripravljena v največ 40 minutah
Palačinka iz pečice za hitro in okusno večerjo
Palačinka iz pečice za hitro in okusno večerjo
Preprost trik za slajšo kavo, brez uporabe mleka ali sladkorja
Preprost trik za slajšo kavo, brez uporabe mleka ali sladkorja
Svinjska ribica na tri načine: pečena v pečici, v omaki in nadevana
Svinjska ribica na tri načine: pečena v pečici, v omaki in nadevana
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1506