Slovenijo bodo v četrtek znova zajele nevihte, prižgano oranžno opozorilo

Na vreme pri nas bodo vplivale višinske motnje, ki bodo v kombinaciji z zelo razgretim ozračjem in dotokom bolj vlažnega zraka prinesle neurja. Danes bodo popoldne in zvečer v Italiji in Avstriji nastajale plohe in nevihte, kakšno lahko z jugozahodnim vetrom prinese tudi k nam v severozahodno Slovenijo.

Nekateri izračuni nakazujejo možnost, da bi nekatere nevihte, ki bodo danes popoldne ali zvečer nastale na meji med severozahodno Italijo in Švico, lahko potovale vse do naših krajev in v noči na četrtek oziroma v četrtek zgodaj zjutraj zajele predvsem Primorsko.

Te nevihte bi lahko prinesle predvsem močnejše sunke vetra tudi Slovenski Istri. "Napoved je še nekoliko negotova, zato smo za noč na četrtek izdali rumeno stopnjo vremenske ogroženosti za zahodni del države," so na Arsu zapisali na družbenem omrežju X.

V četrtek se bodo že sredi dneva lahko začele pojavljati krajevne plohe in nevihte. Najbolj burno vremensko dogajanje pričakujejo v četrtek proti večeru in v noči na petek, ko bodo ob prehodu vremenske fronte nastala krajevna neurja. Lokacija močnejših neviht je zaenkrat še negotova, možnih je več scenarijev, od nastanka posameznih obsežnejših močnejših neviht pa vse do vzpostavitve nevihtne linije, ki bi prešla večji del države, še napoveduje Arso.

Pojavljali se bodo krajevno močni nalivi, pričakujejo spet tudi močne sunke vetra, ki bodo v noči na petek dosegli tudi Slovensko Istro. Vse, ki kampirajo na prostem, zato pozivajo, da spremljajo dogajanje in se po potrebi umaknejo na varno.

Močnejše nevihte z močnim vetrom zahodnih smeri bodo v noči na petek predvidoma dosegle tudi Istro in Kvarner. V petek zjutraj se bo vreme sprva prehodno umirilo, a nas bo popoldne ali zvečer od severa zajel nov pas neviht, ki se bodo lahko nadaljevale še v noč na soboto.

Plohe in nevihte bodo nad našimi kraji nastajale tudi v soboto popoldne, kakšna pa bo možna tudi še v nedeljo, vendar bodo predvidoma manj intenzivne kot četrtkove in petkove, so še zapisali na Arsu.