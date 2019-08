Slovenijo bodo zajele krajevne plohe in nevihte

Danes bo tako spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe. Pozno popoldan in zvečer pričakujemo prihod hladne fronte, piše Neurje.si. Predvsem nad zahodno, osrednjo in južno Slovenijo bodo nastajale nevihte. Te bodo po napovedih ponoči zajele vso Slovenijo, jutri v dopoldanskem času pa naj bi prenehale.

Po izredno vročem ponedeljku nas danes čaka ohladitev. Zahodno in srednjo Evropo je že včeraj preplavil občutno hladnejši zrak, ki ima svoj izvor v bližini polarnega kroga. Izrazita temperaturna ločnica med vročo afriško in občutno hladnejšo severnoatlantsko zračno maso se danes pomika proti vzhodu Evrope, s tem pa se hladnejši zrak prek nižjih predelov vzhodnih Alp pomika tudi k nam .

V večernih urah bodo v bližini obale pri Benetkah ali nad morjem začele nastajati močnejše nevihte, ki bi se lahko okrepile in potovale proti slovenski obali, še piše Neurje.si. Nastane lahko močnejša supercelična nevihta, ki bi prinesla točo, močne nalive in predvsem močnejše sunke vetra, ob obali je verjeten pojav tramontane. Izključene niso niti vodne trombe.

Jutri bo sprva pretežno oblačno, čez dan se bo delno zjasnilo. Posamične krajevne plohe lahko pričakujemo tudi v popoldanskem času. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem do 19 stopinj, najvišje dnevne pa od 20 do 24, na Primorskem do 27 stopinj Celzija.