Slovenijo bodo zajele nevihte, deževalo bo vse do sobote

Na Arsu rumeno opozorilo, ki velja danes od od 10. do 20 ure in v četrtek od 11. do 20. ure, sicer izdajo vedno, ko se pojavi možnost neviht, je pojasnil dežurni meteorolog na Arsu Urban Žagar.

Pas padavin, ki je v dopoldnevu segal od zahodne obale Istre prek Tržaškega zaliva in Furlanije proti severu vse do Alp, Sloveniji ni prinesel veliko dežja. Plohe so se dopoldne pojavljale tudi v vzhodnem in jugovzhodnem delu države, so na Arsu zapisali na družbenih omrežjih.

Tekom popoldneva se je ozračje nekoliko umirilo, ampak ker se je začelo jasniti, so se predvsem v zaledju Primorske in Notranjske ob stekanju zračnih tokov krajevno začele pojavljati manjše plohe in pa tudi kakšna nevihta.