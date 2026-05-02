Slovenija

Slovenijo zajela suša: 'Ne perite vozil, vrtove zalivajte le, ko je nujno'

Ljubljana, 02. 05. 2026 09.57 pred 1 uro 2 min branja 37

Avtor:
L.M. M.P.
pranje avtomobila

Zadnje tedne zaznamuje zmerna do izjemna suša po celotni državi. Najhujše razmere beležijo na Koroškem in v Podravju, a tudi na zahodu države razmere niso najbolj ugodne. Občina Kanal ob Soči je zato prebivalce pozvala k varčevanju s pitno vodo. "Pričakuje se, da se bo stanje še poslabšalo," so opozorili ter dodali, da že zdaj nekatere vodovodne sisteme oskrbujejo z gasilskimi cisternami.

V preteklem 30-dnevnem obdobju je prevladovalo suho vreme. Čeprav je bilo v drugi in tretji dekadi zabeleženih nekaj več padavin, te niso bistveno izboljšale stanja, saj so le delno omilile obstoječi primanjkljaj. Arso tako sporoča, da so dolgotrajno sušno obdobje na začetku in podpovprečne količine padavin skozi celotno obdobje povzročili nadaljevanje negativne vodne bilance v površinskem sloju tal, ki se je ponekod še poslabšala.

Sušomer 30. april
FOTO: Arso

Zaradi pomanjkanja padavin v večjem delu države beležijo zmerno do izjemno sušne razmere. Zmerna suša je prisotna na Bovškem, Obali, v Pomurju, Spodnjesavski regiji, Beli krajini, na Kočevskem, Dolenjskem in v Savinjski regiji, kjer bi za dosego običajne namočenosti tal potrebovali med 10 in 30 milimetrov padavin.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zelo sušne razmere so značilne za Goriško, Zgornjesavsko, Gorenjsko, območje Ljubljane z okolico ter Notranjsko, kjer primanjkljaj znaša med 40 in 70 milimetrov. Najhuje pa je po podatkih Arsa v Podravju in na Koroškem, kjer bi za normalizacijo razmer potrebovali okoli 50 milimetrov padavin.

'Pričakuje se, da se bo stanje le še poslabšalo'

"Zaradi dolgotrajnega suhega vremena in le občasnih manjših padavin se že v teh dneh soočamo z občutnim upadom vodnih virov. Nekateri vodovodni sistemi se že oskrbujejo s pitno vodo, pripeljano z gasilskimi cisternami," so medtem pred nekaj dnevi opozorili tudi v občini Kanal ob Soči ter prebivalce pozvali k varčevanju s pitno vodo.

Pričakuje se namreč, da se bo stanje le še poslabšalo. "Da bi lahko zagotovili nemoteno oskrbo s pitno vodo za vse uporabnike tudi v prihodnje, vas prijazno pozivamo, da s pitno vodo ravnate odgovorno in varčno," so zapisali.

Voda
FOTO: Shutterstock

Da bi tudi v prihodnje zagotovili nemoteno oskrbo s pitno vodo za vse uporabnike, pristojni pozivajo k odgovornemu in varčnemu ravnanju z vodo. Med ukrepi, ki jih priporočajo, so le nujno zalivanje vrtov in kmetijskih površin, izogibanje pranju avtomobilov, zapiranje vode med umivanjem zob, tuširanjem ali pomivanjem, ko je ne potrebujejo, ter preverjanje morebitnih puščanj na pipah in vodovodni napeljavi.

suša pitna voda okolje padavine vreme

KOMENTARJI37

VladaPada
02. 05. 2026 11.24
Sparajte in zivite skromno, potrebno je zalit golf igrisca in nogometne zelenice.
LeviTUMOR
02. 05. 2026 11.20
Balkanec in levicar zelo nerada sledita navodilom, se najbolj najmanj tako preprostim kot je ta. So preveč arogantni in vzviseni za te stvari.
Hugh_Mungus
02. 05. 2026 11.24
Torej bo približno polovico države (desnih) striktno upoštevalo navodila? Ker desni ne delajo prekrškov in ne delajo kaznivih dejanj. Kul
Veščec
02. 05. 2026 11.19
jst sm,pa glih prej avto oprau,pa doma dve zeleni sadiki zaliu,pa to
Diego14
02. 05. 2026 11.18
A Golob pa lahko pere možgane in laže svojim fanatikim ...vprašam
Mr Nobady
02. 05. 2026 11.12
Heh, moja mama pa vsaki da, podnevi in ponoči na okoli hodi z šlaufom in zaliva kot da se ji gre za življenje in to neke bedne rože v posodah, da bi tak najraje dol šlauf zmekna in rože vrgel v smeti, gori tak nič koristnega ne zraste. Jaz pa mam posajeno 6 cvetač pa 6 brokolija in zalivam na par dni pa še to 3 sekunde za enega namenim.
iwilliwillhacku
02. 05. 2026 11.05
mi moramo šparati, da bojo ti ljudje lažje zapravljali
Hugh_Mungus
02. 05. 2026 11.25
Seveda, vse je zarota. Družba ne obstaja, na svetu si sam
HoseArmando
02. 05. 2026 11.04
Pimankuje VODE!
dober dan
02. 05. 2026 11.02
Suša? Tle v LJ vsak teden pada dež?
Tufu
02. 05. 2026 10.54
Ma.kakšna suša neki.. nenabijajte. Raje si cevi pokrpajte ne pa da vam vse povsod spušča
jank
02. 05. 2026 10.50
Za sušo je tudi kriva Golobova vlada! Kmetje, Janša vam bo dal velike odškodnine, ne se sekirat, pa tudi dež bo zagotovil, počakajte, da postane PV. Traktorjev pa za nekaj časa ne perite, saj dokler bo Janša na oblasti, se tako ne boste vozili v Ljubljano. Vse bo boljše, četudi bodo proračun olajšali kar za milijardo, od koder dobivate subvencije.
spaceair
02. 05. 2026 10.46
vrt zalivam iz svoje cisterne..če je suša še ne pomeni da je podtalnica prazna
Hugh_Mungus
02. 05. 2026 11.26
Kaj ima tvoja cisterna veze s podtalnico? In ja, podtalnica je nivo. Enkrat višji trenutno nižji
FreedomMan
02. 05. 2026 10.44
Desničarji, ki ne verjamete v podnebne spremembe...kaj boste pili in jedli ko začne primankovati vode... vaši vzorniki in mentorji megabilijonarji bodo že imeli za bazene in za sebe, kaj pa vi?
Perovskia
02. 05. 2026 10.45
Bomo ze. Ne bomo tako kot levnuharji, ki samo uzame oz ukrade. Ce pa ne bos dal pa šus
spaceair
02. 05. 2026 10.47
daj daj.. ko se padavine vrnejo pa vsi vse pozabijo..
Tufu
02. 05. 2026 10.55
Malo si poglej zakaj ni dežja... V iranu ko so zbombardirali ameriške in izraelske radarje kar naekrat ni več suše v iranu
alko10000
02. 05. 2026 11.20
Teb so ocitno vzeli masikaj....
EU Dig. Cenzura
02. 05. 2026 10.40
Manipulacija in ustrahovanje naroda! Ne nasedat. To je zato ker je EU sprejela zakon da doma ne sme nihce imeti vrticka za samookrbo!!! Unicit Ameriski vremenaki radar kot so ga v iranu, sedaj imajo dezja za 10 let! Amerika manipulira vreme ze desetletja!!!
Hugh_Mungus
02. 05. 2026 11.27
Hahaha ko boš žejen in ne bo pridelka bo tut manipulacija, brihta? 😅🙈
2mt8
02. 05. 2026 10.40
Če greš prat avto na Petrol jih za 11€ šparanje vode ne zanima.
FreedomMan
02. 05. 2026 10.45
Takšne avtopralnice večinoma reciklirajo večino te vode za pranje za ponovno uporabo.
Malo_sutra
02. 05. 2026 10.32
Sej je kriza tudi z nafto pa ste dvignili cene, in zdej da ti jaz se na vodi varčujem. Bom malo sutra.
IS58
02. 05. 2026 10.38
Malo sutra boš tudi dražjo vodo plačeval!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
bandit1
02. 05. 2026 10.29
Bomo pili pa vino, spricerjev ne, ker je v vinu voda.
Kimberley Echo
02. 05. 2026 10.51
V špricerju je mineralna voda, v bevandah pa navadna.
HardKore
02. 05. 2026 11.05
Špricerja ni, sem ga spil
kakorkoliže
02. 05. 2026 10.29
Spet se igrajo z vremenom.
Hugh_Mungus
02. 05. 2026 11.28
Ker pred več stoletji pa suše niso obstajale 🤡 al so takrat tut HAARPali?
Dragica Cegler
02. 05. 2026 10.28
Se pravi baj kupim sadike ,obdelujem,na koncu oa pustim da se posuši.Malo morgen.
Arguss
02. 05. 2026 10.28
Pr golobih je tudi suša.
jedupančpil
02. 05. 2026 10.19
hahah mekekekekekeekereeeerrerer
