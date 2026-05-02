Slovenijo zajela suša: 'Ne perite vozil, vrtove zalivajte le, ko je nujno'

V preteklem 30-dnevnem obdobju je prevladovalo suho vreme. Čeprav je bilo v drugi in tretji dekadi zabeleženih nekaj več padavin, te niso bistveno izboljšale stanja, saj so le delno omilile obstoječi primanjkljaj. Arso tako sporoča, da so dolgotrajno sušno obdobje na začetku in podpovprečne količine padavin skozi celotno obdobje povzročili nadaljevanje negativne vodne bilance v površinskem sloju tal, ki se je ponekod še poslabšala.

Zaradi pomanjkanja padavin v večjem delu države beležijo zmerno do izjemno sušne razmere. Zmerna suša je prisotna na Bovškem, Obali, v Pomurju, Spodnjesavski regiji, Beli krajini, na Kočevskem, Dolenjskem in v Savinjski regiji, kjer bi za dosego običajne namočenosti tal potrebovali med 10 in 30 milimetrov padavin.

Zelo sušne razmere so značilne za Goriško, Zgornjesavsko, Gorenjsko, območje Ljubljane z okolico ter Notranjsko, kjer primanjkljaj znaša med 40 in 70 milimetrov. Najhuje pa je po podatkih Arsa v Podravju in na Koroškem, kjer bi za normalizacijo razmer potrebovali okoli 50 milimetrov padavin.

"Zaradi dolgotrajnega suhega vremena in le občasnih manjših padavin se že v teh dneh soočamo z občutnim upadom vodnih virov. Nekateri vodovodni sistemi se že oskrbujejo s pitno vodo, pripeljano z gasilskimi cisternami," so medtem pred nekaj dnevi opozorili tudi v občini Kanal ob Soči ter prebivalce pozvali k varčevanju s pitno vodo.

Pričakuje se namreč, da se bo stanje le še poslabšalo. "Da bi lahko zagotovili nemoteno oskrbo s pitno vodo za vse uporabnike tudi v prihodnje, vas prijazno pozivamo, da s pitno vodo ravnate odgovorno in varčno," so zapisali.