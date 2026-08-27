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Slovenija

Slovenijo prehaja puščavski prah, jutri bo ozračje precej motno

Ljubljana, 27. 08. 2026 12.37 pred 1 uro 1 min branja 8

Avtor:
M.S.
Puščavski prah

Slovenijo zaradi jugozahodnih zračnih tokov prehaja puščavski prah. Kot so sporočili z Arsa, modelski izračuni kažejo, da se bo danes prah zadrževal predvsem v višinah, jutri pa lahko pričakujemo povišane ravni delcev PM10 tudi pri tleh.

Nad Sredozemljem in Alpami se krepijo jugozahodni zračni tokovi, ki k nam prinašajo zrak iznad severne Afrike, s tem pa tudi precej drobnega puščavskega prahu.

Nekaj ga bo doseglo tla, več pa ga bo v višjih plasteh atmosfere. Predvsem v petek lahko pričakujemo motno ozračje. Stanje ozračja bi se lahko izboljšalo že v soboto, ko bodo padavine puščavski prah odstranile iz ozračja, napovedujejo na Arsu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Danes in jutri bo sicer postopno bolj vroče, najvišje današnje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj Celzija.

Še višje temperature lahko pričakujemo jutri, in sicer med 30 in 35, na jugovzhodu pa tudi do 37 stopinj.

V noči na soboto bo nekaj več spremenljive oblačnosti, predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta s sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Nekoliko manj vroče bo.

V nedeljo se bo nato nadaljevalo sončno vreme.

vreme vremenska napoved puščavski prah

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KOMENTARJI8

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Ponent
27. 08. 2026 13.21
Je kdo delal kake analize na tem prahu kdaj?
Odgovori
+0
1 1
boslo
27. 08. 2026 13.27
Potrč in Troha sta delala. Jasno je, da ugotovitev ne smeta deliti z javnostjo...
Odgovori
-1
0 1
boslo
27. 08. 2026 13.45
Saška Petek je prah posula na Puhov most, čez nekaj časa se je most zrušil...
Odgovori
0 0
Arguss
27. 08. 2026 12.54
Inženersko vreme prihaja po dohtarju.
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+2
6 4
Slash
27. 08. 2026 12.47
Z Afrike nikoli nič dobrega.
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+7
9 2
Fluxx
27. 08. 2026 12.42
Grimsujemo
Odgovori
+0
4 4
exdetektiv
27. 08. 2026 12.55
Ali pa bomo spet dobili kako novo presenečenje !?
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+0
2 2
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