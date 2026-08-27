Slovenijo prehaja puščavski prah, jutri bo ozračje precej motno

Nekaj ga bo doseglo tla, več pa ga bo v višjih plasteh atmosfere. Predvsem v petek lahko pričakujemo motno ozračje. Stanje ozračja bi se lahko izboljšalo že v soboto, ko bodo padavine puščavski prah odstranile iz ozračja, napovedujejo na Arsu.

Nad Sredozemljem in Alpami se krepijo jugozahodni zračni tokovi, ki k nam prinašajo zrak iznad severne Afrike, s tem pa tudi precej drobnega puščavskega prahu.

Danes in jutri bo sicer postopno bolj vroče, najvišje današnje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj Celzija.

Še višje temperature lahko pričakujemo jutri, in sicer med 30 in 35, na jugovzhodu pa tudi do 37 stopinj.

V noči na soboto bo nekaj več spremenljive oblačnosti, predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta s sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Nekoliko manj vroče bo.

V nedeljo se bo nato nadaljevalo sončno vreme.