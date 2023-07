Slovenijo prešel nov pas neviht s silovitimi nalivi, vetrom in točo

V zgodnjih jutranjih urah sta se preko Slovenije pomikala dva izrazita nevihtna sistema, ki sta prinesla močne sunke vetra, nalive in točo. Nevihtni liniji sta se oblikovali v t.i. "Bow echo" sistem, kjer nevarnost predstavljajo predvsem viharni sunki nevihtnega piša, so poročali na MeteoinfoSlovenija .

V Velenju so zaradi podrtih dreves določene ceste neprevozne. Meteorna voda je zalila kleti stanovanjskih objektov, veter je odkril nekaj stanovanjskih hiš in kmetijskih objektov. Gasilci odstranjujejo posledice neurja na 29 lokacijah.

Nočna neurja so povzročala številne težave, na delu so bili gasilci. V občini Mozirje je neurje z nalivi in močnimi sunki vetra povzročilo škodo na komunalni in prometni infrastrukturi, poškodovana je tudi električna napeljava, zato prihaja do motenj v dobavi električne energije, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.

V Dobrni je neurje podiralo drevesa na osebna vozila in stanovanjske objekte. V Celju je zalilo podvoz. Iz Vojnika prav tako poročajo o večji materialni škodi na komunalni in prometni infrastrukturi. Podrtih je več dreves. Poškodovan je tudi daljnovod.

V Braslovčah je neurje z nalivi zalilo klet stanovanjskega objekta in podrlo drevesa na cestišče. V Šentjurju je močan veter odkrival strehe stanovanjskih hiš in podiral drevesa.

Neurje se je razbesnelo tudi nad Pomurjem. S PU Murska Sobota so sporočili, da je bilo v jutranjih urah odkritih več streh na stanovanjskih in poslovnih objektih, podrta so drevesa, poškodovana je infrastruktura, ceste so na določenih odsekih slabo prevozne. Udeležence v prometu zato pozivajo, naj bodo previdni in strpni.

Po kratkotrajnem premoru se bodo predvidoma že sredi dneva na severu in zahodu Slovenije spet začele prožiti nevihte, ki bodo do večera prešle večji del države. Ob nalivih in močnih sunkih vetra je na manjših območjih zelo verjetna tudi toča, ki bo lahko lokalno tudi precej debela.