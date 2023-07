Slovenijo prešel nov pas neviht, v koči v Krmi ujetih 90 planincev

Zahodni del Slovenije je zvečer prešla nova nevihtna linija z močnim vetrom in nalivi, nato pa se je čez noč ozračje umirilo. Nevihte v severnem delu Tržaškega zaliva so povzročile močnejši nevihtni piš nad morjem. Na oceanografski boji Vida so malo pred 23. uro izmerili sunek vetra 103 km/h. Danes se bo nadaljevalo odstranjevanje škode po sredinih neurjih, popoldne pa so znova napovedane plohe in nevihte.

Močne nevihte, ki so se po Sloveniji pojavljale že prejšnji teden in v torek, so v sredo popoldne dosegle zahod države, nevihtna linija je nato v nekaj urah prešla večji del države. Največja tragedija se je zgodila na Bledu, kjer je podrto drevo padlo na dva sprehajalca, pri čemer je ena oseba umrla, druga je huje poškodovana. V Mozirju pa sta bili v udaru strele poškodovani dve osebi.

Močni sunki vetra so v več krajih podirali drevje in odkrivali strehe, motena je bila oskrba z električno energijo. Podrto drevje je marsikje oviralo promet, ponekod je voda zalivala objekte, predvsem na območju Metlike in Črnomlja pa je padala debela toča. Zvečer so državo znova zajele nevihtne celice, ki pa niso bile tako silovite.

Uprava RS za zaščito in reševanje je včeraj zabeležila približno 2218 dogodkov na območjih regijskih centrov za obveščanje Brežice (167), Celje (577), Koper (33), Kranj (280), Ljubljana (294), Maribor (166), Murska Sobota (47), Nova Gorica (16), Novo mesto (70), Postojna (8), Ptuj (166), Slovenj Gradec (58) in Trbovlje (5). Gasilci iz 432 gasilskih enot so odstranjevali podrta drevesa, elektro in telekomunikacijske drogove, prekrivali odkrite strehe stanovanjskih, gospodarskih in drugih objektov, prečrpavali vodo iz poplavljenih prostorov in cestišč ter sodelovali pri evakuaciji občanov iz ogroženih območij.

Močan veter je podrl tudi veliko število dreves na cesto, ki vodi iz Zgornje Radovne v dolino Krma v občini Kranjska Gora, kjer je ostalo ujetih več oseb. Začasno so nastanjeni v Kovinarski koči v Krmi. S hrano in zdravili pa so jih oskrbeli gorski reševalci iz Mojstrane, so zapisali. Kot je sporočila Gorska reševalna služba, gre za 90 slabovidnih planincev.

